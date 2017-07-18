За полгода в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в РТ (МФЦ) жителям было оказано более 1,5 млн услуг.

Услуги Росреестра составляют 56% от общего количества оказываемых. Среди востребованных - регистрация (или подтверждение) учетных данных в единой системе идентификации и аутентификации (123 тыс. обращений); оформление российских паспортов и загранпаспортов старого образца, регистрации (прописки), получение справок о судимости (всего более 100 тыс. услуг). Также пользуются популярностью услуги налоговой службы (40 тыс. услуг) и муниципальные услуги (50 тыс. услуг).

«На первом месте - услуги Росреестра и Кадастровой палаты, затем МВД. С этого года стали принимать заявления на оформление загранпаспорта старого образца и российского паспорта. Пока по законодательству МФЦ не разрешено выдавать паспорта. Но мы готовы это делать - есть оборудование, сигнализация, несгораемые сейфы во всех 50 филиалах», - рассказала директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

В республике действуют 50 филиалов МФЦ, из них четыре находятся в Казани. «До 1 августа может произойти ликвидация всех оставшихся филиалов Кадастровой палаты в районах. В Казани останется, потому что продолжается обработка документов, но прием документов палата прекращает. Сотрудники не попадут под сокращение, а продолжат свою работу в МФЦ. Сейчас центры оказывают 160 видов услуг, - проинформировала Ленара Музафарова. - К 2018 году, согласно дорожной карте, 90 процентов всех государственных и муниципальных услуг должны перейти в МФЦ».

Директор МФЦ в РТ пояснила, что запросы, касающиеся экстерриториальной регистрации прав, по законодательству может принимать только Кадастровая палата. «Это регистрация недвижимости, находящаяся в других регионах. Поэтому в Альметьевске, Нижнекамске и Казани остаются отделы для приемов таких документов. В остальных районах закрываются», - уточнила она.

МФЦ работают с 8 утра, без обеда и выходных в крупных городах республики, сообщает ИА «Татар-информ». При этом в выходные дни пункты посещают по 100 - 200 человек.