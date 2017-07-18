Сегодня православные христиане отмечают праздник явления иконы Божией Матери. Образ этот явился в Казани в 1579 году. В честь праздника в столице Татарстана состоится традиционный крестный ход.

Возглавит его митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Крестный ход с чудотворным образом пройдет от собора, вокруг кремля и по улицам Батурина - Карла Маркса - Миславского - Большая Красная до Крестовоздвиженского храма. Завершится крестный ход молебном на территории Казанского Богородицкого монастыря.

В связи с этим с 10.30 до 11.30 проезжая часть маршрута следования крестного хода временно будет закрыта для автомобильного транспорта. Движение перекроют по ул. Кремлевской (на участке от ул. Чернышевского до площади Первого Мая), ул. Профсоюзной (на участке от ул. Чернышевского до ул. Ташаяк), на съезде с площади Тысячелетия в направлении ул. Батурина, по Кремлевской набережной (на участке от Кремлевской транспортной дамбы до ул. Батурина), ул. Батурина (на участке от Кремлевской транспортной дамбы до ул. К.Маркса), ул. Миславского (на участке от ул. К.Маркса до ул. Большая Красная), ул. Большая Красная (на участке от ул. Япеева до ул. Батурина), сообщает пресс-служба мэрии Казани.