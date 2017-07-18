Стартует открытый творческий конкурс на лучший эскизный проект памятника Герою Советского Союза Михаилу Девятаеву. Принять участие в конкурсе могут профессиональные скульпторы, архитекторы, лица, имеющие профессиональное образование по специальности «монументально-декоративное искусство».

Получить конкурсные материалы участники смогут с 20 июля до 10 октября по адресу: Казань, ул. Пушкина, 66/33, кабинеты 402, 407. Прием уже готовых проектов и заявки на участие в конкурсе будет осуществляться с 10 по 20 октября включительно по этому же адресу.

Положение о творческом конкурсе и форма заявки на участие в конкурсе размещены на официальном сайте Министерства культуры РТ в разделе «Фестивали, конкурсы, гранты, премии» - «Конкурсы» - «Творческий конкурс на лучший эскизный проект».

Исполнительным комитетом Казани местом установки бюста определена территория речного порта, сообщает kzn.ru.

Конкурс, организованный в целях увековечения памяти Героя Советского Союза, легендарного летчика-истребителя М.П.Девятаева, проводится Министерством культуры РТ совместно с отделением всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» в РТ.