17 июля в 4 часа утра в Казани два молодых человека вызвали такси к одному из ресторанов на ул. Сафиуллина. Подъехавшему 41-летнему водителю молодые люди сказали, что ехать им нужно на улицу Завойского.

В пути молодые люди не раз меняли адрес прибытия. В 5.50 на 8-м км автодороги Казань - Ульяновск, угрожая физическим насилием, злоумышленники завладели автомобилем и скрылись в направлении Буинска.

Водитель такси позвонил в полицию и заявил об угоне транспортного средства. Дежурной частью ГИБДД МВД по Республике Татарстан были ориентированы все экипажи ДПС на розыск данного транспортного средства.

В ходе проведенных розыскных мероприятий в 6.30 инспекторы ДПС обнаружили автомобиль возле кафе на 103-м км автодороги Казань - Ульяновск. В салоне на заднем сиденье автомобиля справа находился пассажир, в это же время из помещения кафе вышел и второй участник преступления.

Задержанные оказались неработающими жителями Казани 1987 г. р. и 1988 г. р. Их доставили в отдел полиции Верхнеуслонского района РТ. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по Республике Татарстан.