Казанская многодетная семья Малишевских в прошедшую субботу вела прямую трансляцию в соцсетях семейного праздника «Путешествие большой семьи. Выходной день с «ТНВ», организованного телеканалом «Новый Век» в рамках проекта «В объективе «ТНВ» - большая семья».

Им повезло с погодой. В солнечный день обитатели зоопарка, куда семья отправилась первым делом, не прятались в свои жилища, а с удовольствием позировали для съемок: старший сын Илья весь этот необычный выходной не расставался со смартфоном, транслируя в интернет субботние приключения своего большого семейства.

Кататься на колесе обозрения также намного приятнее в хорошую погоду, когда древняя и вечно молодая Казань видна как на ладони. И здесь, возле знаменитого аттракциона, Илья фиксировал каждый шаг, каждую эмоцию своих родных.

В семье Ольги и Семена Малишевских шестеро детей, всех поровну: три сына и три дочки. По словам Ольги, главный принцип жизни семьи - умение услышать ближнего. «В нашей семье существует правило: один за всех, все за одного. Мы детям рассказываем, что братья и сестры - самые близкие люди в их жизни. А радости и горести близких - главная забота семьи», - рассказывает многодетная мама.

Ольга и Семен познакомились в 2004 году на кафедре Казанской медицинской академии. Сюда Ольга поступила в аспирантуру, закончив до этого в родной Перми Государственную медицинскую академию.

Семен же изначально получил медицинское образование в Казанском медицинском институте и сейчас успешно работает кардиологом в ведомственном санатории «Казаньоргсинтеза».

У молодых людей, объединенных общим интересом и любовью к медицине, сразу завязался бурный роман. В 2005 году Ольга сказала заветное «да» на предложение Семена о замужестве. Время показало, что это ее решение было правильным: семье Малишевских уже 13 лет.

Помимо общей профессии Малишевских объединяет православная вера. А их семья живет по церковным правилам. Именно поэтому в семье даже не возникает вопроса, кто главный. По умолчанию в этой семье главный - отец.

Семейные традиции в семье Малишевских соответствуют их принципу жизни. Они регулярно ходят в храм, обязательно принимают участие в службе, после которой обязательно причащаются. Младшие Малишевские посещают воскресную школу при церкви.

Но Малишевские вовсе не живут затворниками, у всех детей вполне светские увлечения.

Илья, например, активный блогер. Но при этом увлекается и дзюдо, и игрой на гитаре, а главное для родителей, мечтает стать врачом.

Девятилетний Тимофей занимается легкой атлетикой, дочь София 11 лет учится игре на фоно в музыкальной школе, поет в хоре и участвует в хоровых конкурсах. Младшие пока, в силу возраста, ищут себя и придумывают полезные увлечения, не выходя из дома.

А еще, по признанию папы Семена, всех детей объединяет общая страсть к кулинарии. «Они постоянно что-то вместе готовят, осваивают сложные рецепты, придумывают свои. Так что на обед, особенно в выходные, у нашей семьи всегда что-то вкусное», - поделился одним из секретов семейного счастья Семен Малишевский.

Ольга с детства мечтала о большой семье, поэтому сегодня она благодарит судьбу, что ее мечты исполнились так, как хотелось, без корректировки и условий. Семен же как любящий муж и верующий человек изначально разделял желание жены иметь много детей.

В семье Малишевских царит полное взаимопонимание, у них не случается громких скандалов, а все испытания и трудности, а также радость и позитивные перемены они переживают вместе. Как и должно быть. Вот и в этот день они щедро делились друг с другом радостными впечатлениями от проведенного праздника, подаренного «ТНВ».

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