Сегодня в Нижнекамске 30 детей–сирот получили ключи от квартир в новом многоэтажном доме по улице Менделеева. Семеро из новоселов жители города, остальные приехали из Елабуги, Набережных Челнов, Заинска, Менделеевска, Мензелинска и Тетюш, передает ИА «Татар-информ».

Сейчас в Татарстане реализуется более 30 социально значимых программ, часть из которых направлена на улучшение жилищных условий – это жилье для молодых семей, социальная ипотека, квартиры для детей-сирот, обеспечение жилыми помещениями ветеранов Великой Отечественной войны, жилье для многодетных семей, имеющих пять и более детей и др.

Нижнекамский район – активный участник этих программ. С 2008 года здесь получили жилье 104 сироты. Всего с начала 2017 года по жилищным программам, реализуемым застройщиком – Госжилфондом, введено 85 домов на 4134 квартиры, из них в Нижнекамске – 6 домов на 548 квартир.

«В этом году мы осчастливим 305 татарстанцев, на это из республиканского бюджета было выделено 302 миллиона рублей, 43 миллиона выделила Российская Федерация, – уточнила Лариса Сулима, заместитель министра образования и науки РТ. – Конечно, это долгожданное событие для всех ребят, которые ждали своей очереди. Тех, у кого уже появилось право получить квартиру – 1246 человек, и они, безусловно, все ждут эти квартиры. Но в первую очередь мы обеспечиваем жильем тех ребят, которые окончили средне - специальные и высшие учебные заведения, вернулись из армии».