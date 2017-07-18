Общая сумма просроченной зарплаты, которую, наконец-то получили 34 работника двух предприятий, составила 1804,4 тыс. рублей.
Об этом сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.
Вопросы своевременной выплаты заработной платы и погашения просроченной задолженности постоянно находятся на особом контроле. Они решаются Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников и Координационного совета по оплате труда, доходам и уровню жизни населения при Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений проводится работа по обеспечению соблюдения трудового законодательства.
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