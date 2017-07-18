В доме 10-5 в жилом комплексе «Салават Купере» сегодня состоялось торжественное заселение. Работники предприятий и бюджетных учреждений, аварийщики и ветераны празднуют новоселье. В третьем доме 10 квартала заселяют 340 квартир. С места событий передает ИА «Татар-информ».

В будущем году в микрорайоне откроет свои двери школа, а детские сады здесь уже действуют.

«По поручению Президента Татарстана завершить дома в жилом комплексе планируется не позднее 15 сентября 2017 года, задачу совместно с сетевыми компаниями и подрядчиками выполняем, ежедневно проводятся штабы. Основной вопрос остается по 11-му кварталу», – рассказал заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Ильшат Гимаев.

Подрядчики увеличили темп работ на объекте, где сейчас трудятся полторы тысячи человек. Специалисты отмечают соответствие новых домов самым современным стандартам. Горожане заезжают в чистые отделанные квартиры с действующей системой удаленного доступа считывания данных.

Наиболее остро для обитателей «Салават Купере» стоит вопрос с транспортом. Эту проблему сейчас активно решают в Минстрое республики. В свою очередь Министерство транспорта Татарстана предлагает горожанам воспользоваться железнодорожным транспортом. Электричку до «Северного вокзала» должны вскоре пустить.

В ближайший месяц счастливыми новоселами должны стать обладатели квадратных метров в доме 11-4. Ранее в ГЖФ при Президенте РТ говорили и о близком к заселению доме 10-7. В этом году в планах Госжилфонда построить почти 14 с половиной тысяч квартир в Татарстане. Конечно, основная доля их приходится на столицу республики. Это 4709 квартир в 15 домах «Салават Купере». В очереди на получение нового жилья 3170 человек.