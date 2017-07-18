Все желающие теперь могут бесплатно посетить уникальный музей старейшего исправительного учреждения Казани - исправительной колонии №2. В этом году учреждению исполняется 180 лет. 10 лет назад, в июле 2007 года, в ИК-2 открылся музей, в котором собрали интереснейшие экспонаты.

Работа по воссозданию истории исправительной колонии велась на протяжении многих лет. Первым серьезным результатом исследований стала книга «Охранять, созидать и жить». Своеобразную летопись учреждения издали 10 лет назад, незадолго до открытия музея. Тираж составил 1,5 тысячи экземпляров. В книгу вошли материалы Национального архива Республики Татарстан, архива МВД РТ, УФСИН, воспоминания ветеранов.

В процессе сбора информации для книги было сделано немало открытий, вернули из небытия малоизвестные исторические факты. Так, например, долгие годы считалось, что колония основана в 1875 году, когда началось возведение старейшего здания учреждения - ныне больницы для осужденных. Но выяснилось, что оно на 38 лет старше. В архивах обнаружили указ Николая I об учреждении Казанской арестантской роты и устав заведения. Именно на базе этой роты впоследствии возник земский арестный дом, ставший в советские годы Центральным домзаком.

В книге также рассказывается об известных личностях, в разное время волею судьбы оказавшихся узниками «двойки». В их числе революционер, исламский публицист Мулланур Вахитов и отец известного писателя Василия Аксенова Павел Аксенов, сообщает пресс-служба УФСИН России по РТ.

В книгу вошло далеко не все историческое наследие исправительного учреждения. Это и натолкнуло руководство на идею создания музея. Специально для этого выделили и отремонтировали помещение, в котором раньше находилась рота охраны. По специальному заказу для музея изготовили макеты различных предметов, имеющих прямое отношение к истории «двойки»: мины, ружья и другие экспонаты.

Гвоздем экспозиции по праву считается имитация камеры штрафного изолятора старого образца.

В музее регулярно проводятся организованные экскурсии для учащихся, студентов, молодых сотрудников и ветеранов УФСИН России по РТ.