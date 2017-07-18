«Не хочу ехать на дачу - там скучно...» - хныкал в пригородном автобусе малыш 4 - 5 лет. А я, вспоминая себя и своего ребенка в этом возрасте, никак не могла представить, что на даче может быть скучно. Ведь дача - самое подходящее место для активных игр и общения с ровесниками. Может быть, дело во взрослых, не умеющих и не знающих, как организовать пространство для игр?

Конечно, если вы отправляете ребенка на дачу с престарелой бабушкой, для которой самое главное - чтобы был порядок на грядках, а ребенок - накормлен и вовремя уложен спать, рассчитывать на то, что ваше чадо будет в восторге от дачного отдыха, не стоит. Будьте уверены, через пару дней он запросится домой, в город! Ведь в отличие от взрослых дети, тем более дошколята, не могут долго заниматься монотонной садовой работой. С другой стороны, ничто не мешает вам выделить отдельную грядку для ребенка с целью его самостоятельного ухода за ней. И если чадо будет хоть какое-то время под вашим присмотром занято своим огородиком, можно смело хвалиться этим фактом перед родителями и соседями. Вот, мол, какой у нас Мичурин растет!

Песочница и бассейн

Если отбросить шутки в сторону, не так уж и много требуется усилий, чтобы заинтересовать ребенка пребыванием на даче. Мой сын, будучи в трехлетнем возрасте, был просто в восторге от горы песка, которую завезли в строительных целях на наш участок. Даже песочницу сооружать не пришлось. Зачем? Сын и так возился с песком целыми днями, возводя города и строя дороги для своих машинок. Для защиты малыша от яркого солнца на песочную кучу мы водрузили пляжный зонт. А сами спокойно в это время боролись с сорняками...

Несомненно, жарким летом в приоритете всевозможные забавы с водой. Купание в надувном бассейне для малышей вполне можно заменить плесканием в тазике или ванне, поставленных на солнце. Детки постарше могут уже сами соорудить водяные бомбы из воздушных шариков, наполненных водой. Альтернативой им могут стать метательные бомбочки из поролона или посудных губок, разрезанных на полоски и связанных веревочкой между собой в центре. Этот пушистый шар в отличие от водяной бомбы прослужит ребятне не для одной игры. Зато водяные шары можно подвесить на ветках деревьев и в полуденный зной принимать душ, просто лопая шарик. В бассейне можно и вовсе устроить пенную вечеринку. Ребятня, в том числе и соседская, будет в восторге! К тому же мыльные пузыри выручали не одно поколение родителей. Где же как не на даче можно поэкспериментировать, выдувая пузыри из трубочек разных диаметров, оправы от старых очков и даже мухобойки?

Строим, лепим, рисуем...

Если позволяет место и хозяева дачи не против, некоторые родители устраивают запруду для детворы. Берега водоема выкладывают камнями, а дети уже сами решат, что им там делать: пускать кораблики или возводить замки из песка.

По своему опыту знаю: один из способов надолго занять своего ребенка - соорудить для него наподобие шалаша. Для этих целей подойдут и ветки, и палки, обвязанные бечевкой. Главное - устойчивость и безопасность конструкции. Заботливые родители могут еще ранней весной соорудить конструкцию из палок и посадить возле них быстрорастущие вьющиеся растения. Низко натянутая между двумя деревьями бельевая веревка с накинутыми на нее длинными шторами или покрывалом также может стать альтернативой шалашу из веток. Правда, ткань лучше зафиксировать наверху прищепками, а снизу камнями, чтобы не улетела. Конечно, можно купить детскую палатку и в магазине. Опять-таки и голову не напечет, и дети будут заняты обустройством своего жилища не один день. Тем более если вы отдадите им подушки и другую ненужную в хозяйстве утварь - старые кастрюли, занавески и прочее.

Игрушечный домик можно смастерить и у корней самого большого раскидистого дерева. А может, у вас есть на участке пень? Можно приклеить или прилепить на ствол дверь, окошки, нарисовать балкончики, поставить заборчик, насыпать песчаную тропинку к «замку», заселить двор миниатюрными персонажами из киндер-сюрпризов - и сюжетно-ролевая игра на несколько недель вашим деткам обеспечена.

Другое любимое занятие детворы - рисование на заборе. Не отчаивайтесь, если ваш забор не подходит для этой цели - рисовать можно и на фанерном щите, покрытом грифельной краской из строительного магазина. Кстати, к забору можно прибить и некий «оркестр» из старых алюминиевых крышек, дуршлагов, связки ненужных ключей, гаек, пластмассовых и железных трубочек - лишь бы соседи разделяли вашу страсть к музыкальным занятиям. Ведь, как известно, все хорошо в меру.

А если на улице дождь?

Вопрос, как никогда актуальный этим летом. Что же, дождливые дни случаются каждый сезон. А если надоели настольные игры и конструкторы, большим подспорьем для детских игр станет разнообразный подручный материал, что найдется на каждой даче. В одной моей знакомой семье, только что отпраздновавшей новоселье, от дачной скуки детей спасли картонные коробки от бытовой техники самых разных размеров. Из самой большой глава семейства соорудил игрушечный телевизор, позже появилась микроволновка, за ней кухонная плита и стиральная машина. При этом дети не только помогали вырезать, но и с удовольствием раскрашивали «технику», придумывали детали. Так, в роли горелок на «кухонной плите» выступили старые компьютерные диски, ручки на дверцах были мигом слеплены детворой из пластилина. Из коробок можно сделать и кукольную мебель, и витрину магазина, и парикмахерскую...

На вашем огороде еще нет пугала? Тогда самое время его смастерить. Наверняка на дачном чердаке валяются старые вещи, шляпы, мешковина, веники и прочий хлам. Добавьте к ним консервные банки, включите фантазию - и пугало готово!

Дождливая погода - самое подходящее время для того, чтобы мастерить поделки из слоеного теста, подручных и природных материалов: цветной бумаги, картона, шишек, желудей, поролона, ваты, пластиковых стаканчиков и др. Пожалуй, в каждом доме найдется стопка старых журналов, из которых дети постарше сделают прикольные фотоколлажи. Самодельные воздушные змеи, машинки из спичечных коробков, корабли с мачтами - трубочками для коктейля, обязательно пригодятся тогда, когда проглянет солнце. Оригинальная мозаика получается из круглых макарон - раскрасить их можно как перед работой, так и после нее. Необычным строительным материалом могут выступить и рулоны от туалетной бумаги - с их помощью заботливые родители сооружают кукольные замки для девочек. А уж раскрасить здание - это забота юных принцесс. Настоящей находкой для предприимчивых взрослых послужат и коробки из-под обуви. Например, из них можно построить кукольный домик для девочек. Мальчишки же будут в восторге от парковки для автомобилей с разнообразными съездами. Из поролона можно смастерить пирожные, мини-торты для игры в пекарню или магазин. Скрутите поролон по кругу, закрепите, залейте разноцветным «кремом» из канцелярского клея и гуаши, украсьте бусинами. Пирожное готово!

Считайте, вам повезло, если рядом с дачей есть река или озеро, где можно набрать плоских камней самой разной величины. Рисование на камнях гуашью, маминым лаком для ногтей, а лучше акриловыми красками (что долговечнее) понравится как детям, так и взрослым. Раскрашивая камушки, можно превратить их в героев мультфильмов, божьих коровок, животных, цветы, ягоды клубники. Поделки можно забрать в город или оставить их для украшения участка. Кстати, предложите детям поиграть с помощью этих предварительно расписанных голышей в крестики-нолики, шахматы или домино.

Помните: лето, как и детство, проходит быстро. А сделать его нескучным и незабываемым, как мы убедились, под силу каждому взрослому.