На фоне повышенной влажности и недостатка свежего воздуха в городе жаркая погода становится причиной различных обострений хронических заболеваний. В Татарстане с 17 по 26 июля проходит декадник «Режим труда и отдыха в условиях летней жары». В связи с этим Минздрав РТ напомнил о соблюдении простых правил режима труда и отдыха в условиях летней жары.

- В жаркие дни при большой влажности желателен выход на открытый воздух до 10 - 11 часов дня, позже возможно пребывание в зеленой зоне в тени деревьев.

- Желательно увеличить суточную дозу потребления жидкости, хотя и с этим необходимо быть очень осторожным. Надо соблюдать водный режим - выпивать 2,5 - 3 литра в сутки. Но при больном сердце необходимо советоваться с врачом, чтобы не увеличивалась нагрузка на сердце.

- В суточном рационе необходимо ограничить жирную и белковую пищу. Не рекомендуется кушать тяжелую и горячую пищу перед тем, как выйти на улицу в жару. Больше употребляйте овощи и фрукты. Не пейте жидкость, которая содержит алкоголь или большое количество сахара.

- Летом рекомендуется пить не простую воду, а, например, лимонную и чай из успокоительных трав или мяты. Лимонная вода очень хорошо утоляет жажду, а чай из мяты поможет вам не только успокоить нервы, но и лучше спать жаркой летней ночью.

- С целью предотвращения обезвоживания организма в жару желательно избегать повышения физической нагрузки и усиленных занятий спортом.

- Людям пожилого возраста и лицам, имеющим хронические заболевания, необходимо строго придерживаться рекомендаций врача, принимать назначенные медикаменты в дозах и режиме, рекомендуемых лечащим врачом.

- При любых признаках солнечного или теплового удара срочно вызывайте врача. Очень важно суметь вовремя и правильно оказать помощь человеку, который внезапно потерял сознание в душном транспорте или даже посреди улицы. Для этого нужно перенести человека в тень, обеспечить доступ воздуха. Желательно, чтобы до приезда врача он находился в лежачем положении.