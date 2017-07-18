Погода для купания наконец-то установилась подходящая.

Поэтому напоминаем об официально разрешенных местах купания в Казани в нынешнем сезоне. Исполком г. Казани утвердил четыре таких места. Это муниципальные пляжи «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Озеро Комсомольское». До 1 сентября здесь будут дежурить спасатели, прилегающие территории патрулируются полицейскими.

Кроме того, определены еще три организованных места отдыха у воды: на озерах Изумрудное, Лебяжье и в парке Победы. Обращаем внимание на то, что в отличие от официально разрешенных и оборудованных пляжей купаться здесь нельзя. Можно только именно «отдыхать у воды», как сказано в соответствующем постановлении горисполкома.

Кстати, на одном из четырех казанских пляжей пока купаться тоже не рекомендуется. Управление Роспотребнадзора по РТ регулярно проводит лабораторный контроль качества воды водоемов в местах отдыха горожан. Так, по состоянию на 13 июля результаты исследований воды не соответствуют гигиеническим требованиям на пляже «Нижнее Заречье» (река Казанка) по санитарно-химическим показателям. В связи с тем что качество воды в этой зоне рекреации не соответствует гигиеническим нормативам, не рекомендуется использовать его для купания, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Республике Татарстан.