Россиян, в том числе и татарстанцев, не первый год пытаются убедить, что раздельный сбор мусора - это мера, которая должна была быть принята лет 10 - 15 назад. Без складирования в отдельную тару пищевых и сортируемых отходов мы просто придем в «мусорный тупик». Тем более в Казани собираются строить мусоросжигательный завод, а там без сортировки отходов не обойтись.

Чтобы решить эту проблему, в Татарстане принимали несколько попыток по установке контейнеров для пластика, бумаги. К 2025 году 90% контейнерных площадок будут оборудованы под раздельный сбор твердых коммунальных отходов. Еще 10 лет дается на 100-процентное оснащение. Будет расширяться сеть пунктов приема утильсырья. Планируется к 2035 году довести их количество в РТ до 313 пунктов.

В Казани сейчас установлено 600 сетчатых контейнеров для пластиковых бутылок. До конца лета их количество должно увеличиться еще на 400 штук. В столице республики работают 30 пунктов приема вторсырья. Самое популярное вторсырье у казанцев - картон и пластиковая тара. Чуть меньше народ сдает макулатуру. По признанию горожан, делают они это не из-за прибыли: цена на вторсырье, по их словам, копеечная. Чтобы заработать 500 рублей, им (а это в основном пенсионеры) приходится два-три дня собирать пластиковые бутылки, картонные коробки.

Но все эти меры не эффективны, если население уже дома, у себя на кухне, не научится сортировать мусор, считает начальник отдела обращения с отходами Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Рустем Богданов. В ближайшие годы в Татарстане планируют ввести двухконтейнерную систему раздельного сбора мусора.

- Татарстанцам нужно будет начать сортировать мусор в домашних условиях на две фракции: пищевые и сортируемые отходы, - говорит Рустем Богданов. - Каждая семья у себя на кухне должна будет иметь два мусорных ведра. В одно складывать скоропортящиеся пищевые отходы, которые нельзя долго накапливать. В это же ведро собирать отходы, которые не пользуются спросом на рынке переработки вторсырья. Во второе ведро собирать мусор, который хорошо перерабатывается. Соответственно и площадки ТБО будут оборудованы по тому же принципу. В контейнере не очень большой емкости складироваться пищевые отходы в расчете на то, что такой мусор требует ежесуточного вывоза. Другой контейнер (большей вместимости) будет предназначен для тех же ПЭТ-бутылок, стекла, макулатуры, алюминиевых банок. Эти контейнеры уже будут вывозиться реже, так как там нет условий для создания антисанитарной среды. Данная система раздельного сбора ТКО позволит вовлечь в процесс вторичной переработки до 60% утильных фракций.

Нововведение вступит в силу после урегулирования законодательства на федеральном уровне, изменения санитарных норм и правил, которые на сегодняшний день предписывают в летнее время вывозить мусор каждый день, подчеркнул Рустем Богданов. Есть вопросы, которые республика своим волевым решением выполнить не вправе.

В плане разделения мусора несколько выпадают столичные поселки. Здесь изначально вопрос со сбором и вывозом мусора был сложный. Многие посельчане не заключают договор, соответственно не оплачивают эту коммунальную услугу, при этом отходы производят. Тем не менее вот уже три года как наконец-то решилась проблема с бункерами: они есть в достаточном количестве. Но посельчане не против участвовать в раздельном сборе отходов. Почему бы коммерческим организациям, занимающимся сбором и вывозом отходов, не установить в поселках контейнеры для пластика, стекла и металлических банок? Им выгода, да и жителям поселка хорошо: хлам далеко везти не надо.

- Те, кто думают, что мусорный бизнес - это золотая жила, глубоко ошибаются, - заявляет руководитель Поволжской экологической компании Ольга Гудимова. - Бизнес на нем не может заработать больших денег, потому что сейчас из твердых коммунальных отходов мы можем взять лишь 5 процентов фракций на переработку.

Ольга Гудимова твердо убеждена, что нужно начинать не с раздельного сбора мусора, проблема стоит именно на уровне переработки отходов. Сейчас список неперерабатываемых отходов увеличивается с каждым днем.

- Химическая промышленность идет вперед большими шагами, практически каждый год появляются новые упаковки, которые просто не подлежат переработке, - говорит Ольга Гудимова. - Еще до недавнего времени мешки для мусора были хорошим вторичным полимером, пока китайцы не придумали упаковку, которая совсем не подлежит переработке. Это невозможно сделать! То же самое со стеклом. Его вторичная переплавка будет дороже, чем первичная.

Что касается вторичной обработки стекла, то в Татарстане эта проблема скоро будет решена. По словам Рустема Богданова, из стеклотары планируется производить утепленные пеностекольные блоки.

- Действительно, стекло на сегодняшний день является самым маловостребованным материалом на рынке вторичного сырья, - говорит представитель Минстроя РТ. - Мы обсудили проект крупной российской компании на рынке стеклотары, которая планирует производить пеноблоки из татарстанского вторичного стекла. Там уже интересовались, смогут ли татарстанцы обеспечить их необходимым количеством стеклотары. Крупные производители стекла заверили, что готовы в полном объеме предоставлять утильные фракции на вторичную переработку. Завод по производству пеноблоков даже готов заняться самовывозом стекла. Думаю, если этот проект заработает, проблема утилизации стекла в Татарстане будет решена.

Похоже, в республике начинает решаться и проблема со сбором отработанных батареек, градусников и ртутных ламп. Для них установят специальные контейнеры. В Казани их будет 60, в Набережных Челнах - 40. Адреса, где они будут установлены, пока не озвучены. В последующие годы контейнеры для приема опасных отходов должны появиться по всему Татарстану.