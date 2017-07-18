Летом многие люди замечают, что ноги стали чаще отекать. Но, списывая это на жару или возраст, не спешат к врачу. Однако отек ног является характерным и достаточно тревожным признаком некоторых заболеваний. О причинах увеличения нижних конечностей в объеме, способах лечения недуга рассказывает врач-терапевт, гематолог Эльмира Ахунова.

- Расскажите подробнее, как происходит отек ног.

- Отек возникает при затруднениях выведения жидкости (крови или лимфы) от тканей, а также при накоплении жидкости в тканях и полостях.

Чаще отек вызывается механическим препятствием (сдавление вен опухолями или при беременности, закупоркой тромбами). Частой причиной отека является варикозное расширение вен. Если вы заметили тревожный симптом, то необходимо обратиться к хирургу и приступить к лечению. При этом наряду с отеком наблюдается ощущение усталости ног ближе к вечеру, отек на правой и левой ногах несимметричен.

- Какие болезни проявляются таким симптомом, как отек на ногах?

- Ярко выраженный отек ног может свидетельствовать о тяжелой сердечной недостаточности, так как плохая работа сердечной мышцы замедляет отток крови от нижних конечностей. Кроме отека при этом заболевании наблюдается одышка, а также боли в области сердца, посинение губ или ногтей, учащенное сердцебиение. Для болезни сердца свойствен симметричный отек (одинаковый на обеих ногах), появляющийся ближе к вечеру; при надавливании на отекшую ткань остается ямка.

При заболеваниях почек отек ног развивается очень быстро, иногда сопровождается болями в пояснице, повышением температуры тела, изменением цвета и количества мочи, отеками под глазами.

Может возникнуть отечность ног, рук и лица и при гипотиреозе (сниженной выработке гормонов щитовидной железы). При этом не остается ямки при надавливании.

Местный отек на ногах может появляться и при воспалительных процессах в суставах ног. При этом отек появляется исключительно над пораженным суставом, в этой области температура кожи повышена, а движения в суставе болезненны, нарушены его функции.

- В чем заключается лечение?

- Чтобы успешно бороться с отеком на ногах, нужно выяснить причину его возникновения и воздействовать прежде всего на нее. Все лечение должен подбирать только специалист, так как отек может проявляться при тяжелых патологиях. Это не касается отека у беременных женщин. При этом особого лечения не нужно, если нет изменений в составе мочи и повышения артериального давления. Рекомендуется лишь контролировать объем потребляемой жидкости.

При лечении заболеваний, вызвавших отек, помимо медикаментозного лечения нужно сократить потребление поваренной соли и контролировать количество принимаемой жидкости. Если нет противопоказаний, можно употреблять травяные чаи, содержащие лимон, жасмин, мяту, клюкву или бруснику.

Нужно исключить обувь на высоком каблуке, стараться дома чаще ложиться отдыхать так, чтобы ноги были приподняты выше уровня сердца. Мочегонные препараты можно принимать только по назначению и под контролем врача.