Мой лучший папа. Кто же он? Мне сложно описать значение этих слов. Нет, не из-за недостатка словарного запаса, все гораздо банальнее. Не могу объяснить то чувство, которое внутри меня. Я люблю и ненавижу, ненавижу и люблю. В детстве, когда мне было года три, отец объявлялся пару раз. А потом и вовсе пропал. В моей памяти мало что осталось о нем: помню его сильные руки и гордый взгляд, больше ничего. Он ушел к другой женщине, предал свою семью, мою маму, меня. Этого было достаточно, чтобы возненавидеть всех мужчин на планете.

Мама говорила, что она сама виновата во всем и никогда не нужно унижаться и удерживать того, кто уходит. Она считала, что выбрала не того мужчину и не смогла сохранить все, что создавала годами. Все разрушилось в один миг. Мама сломалась после ухода отца. Ее спасал только крошечный ребенок, ради которого стоило жить. Этим ребенком была я. Мои старшие брат и сестра были достаточно взрослыми, чтобы позаботиться о себе.

Та женщина украла чужого мужа и отца. Она забрала мое счастливое детство, мои сладкие грезы. Хотя стоило подумать о том, что отец ушел от нас по собственной воле. Уходя, он даже не оглянулся, не посчитал нужным посмотреть на нас. Мне было 10 лет, и я ждала, что он придет на похороны матери своей дочери, но мои ожидания оказались напрасными.

Моими опекунами стали двоюродная тетя и ее муж, в то время как родные сестры и братья мамы отказались от меня. Такой отрешенной и никому не нужной я еще никогда себя не чувствовала. Вот именно тогда во мне что-то резко поменялось. Я начала относиться ко всему равнодушно, меня ничто не привлекало, не интересовало. О доверии к кому-либо не было и речи. «Каждый сам за себя» - таков был девиз тех лет.

Мои новые родители были мне чужими, я долгое время не могла принять их любовь и их самих. Но однажды вдруг поняла, что тетя и дядя заняли в моем сердце главные места и залечили все присутствующие в нем раны. Это и было началом всех начал. Чистый лист, красная строка, новые чернила. Михаил Константинович, мой дядя, научил меня быть сильной. «Как бы ни было больно, нужно уметь скрывать слезы, чтобы не расстраивать своих любимых», - говорил он мне, и я запомнила его слова.

Новый папа стал для меня примером для подражания. Я научилась всему, что умел он: забивать гвозди, косить сено, колоть дрова, работать в огороде и саду, ухаживать за цветами и многому другому. Сказанные слова дядя всегда применяет на деле, доказывает действиями. Из-за моих незначительных ошибок не бывает криков, ругани, только индивидуальная поучительная беседа. Во мне, маленькой хрупкой девочке, дядя воспитал сильный, терпеливый характер. Сегодня ему 55 лет - возраст, когда человек не молод и не стар. Дядя все так же открывает для меня новые двери, и я с интересом слушаю его поучительные рассказы. Есть очень много слов, описывающих чувство любви к близким, но еще не нашлось ни одного, чтобы описать то, что чувствую к нему я. Он научил меня тому, чему не смог научить мой биологический отец. Кто же мой лучший папа? Ответ прозвучит просто и ясно. Мой дядя и есть мой настоящий и лучший в мире отец.