Овен

Самой напряженной окажется середина рабочей недели. Велик риск сомнительной сделки. Не исключены неожиданные потери. Не стоит делиться с окружающими планами - вашим доверием могут воспользоваться в своих целях. Выходные принесут радостные вести и приятные события.

Телец

На работе лучше быть в общем потоке, поскольку ваша инициатива не найдет отклика у коллег. Наконец-то вам вернут долг. Выходные принесут удачу в важном деле. Не исключено, что знакомый, которого вы считаете другом, станет любимым.

Близнецы

Неделя ожидается напряженной. Однако вы со всеми делами сумеете справиться. В деловых операциях вас ждет только успех. Поможет вам старый знакомый, возможно, бывший коллега. Звезды благоволят вам в стремлении изменить свой образ жизни.

Рак

Не исключены заминки в делах, но это не преграды, а предупреждение быть внимательным. Не поддавайтесь на провокации вывести вас из терпения. Приятное известие улучшит ваше настроение, возможно, и финансовое положение.

Лев

В начале недели возможен вялотекущий процесс в делах. Оживление ожидайте в конце рабочей пятидневки. Семейные дела потребуют финансовых трат. Если вы решитесь на откровенную беседу с друзьями, то получите дельный совет.

Дева

Вам могут помешать чужие проблемы, хотя вы не находитесь в сфере их влияния. Тем не менее лучше отказаться от решения важных для вас дел на этой неделе. В общении с коллегами соблюдайте нейтралитет, с любимым будьте нежным как никогда.

Весы

Перед вами на работе откроются новые перспективы. Не все сразу пойдет гладко, так как возможны препятствия со стороны коллег, однако в конечном счете помешать они не смогут. Избегайте категорических решений по семейным вопросам.

Скорпион

Самой удачной для вас окажется середина этой недели. Вы сможете раскрыть свой потенциал и проявить свои лучшие качества. Возможен и солидный дополнительный заработок. Визит в государственные органы окажется результативным.

Стрелец

Не доверяйте поступившей информации - она не соответствует действительности. Не верьте обещаниям коллег - не исключено, что кто-то из них подведет в самый неподходящий момент. Деловая встреча конца недели поможет вам найти новую работу.

Козерог

Судьба к вам благосклонна. Не исключена финансовая прибыль. В силу определенных обстоятельств вам придется пересмотреть свои взгляды на многие вещи, даже изменить свои убеждения и привычки. Старые друзья окажут вам неоценимую услугу.

Водолей

Вы сейчас активны, многое сможете реализовать, но не стоит браться за все дела сразу - нужно немного подождать. При этом помните, что ваши шаги могут отразиться на положении других. То, что вы недавно потеряли, скоро вернется к вам с прибылью.

Рыбы

Осмысления потребуют события последних дней. Вам будут удаваться финансовые дела, поэтому можете начинать новое дело. Не исключено, что исполнится одно из ваших заветных желаний. В выходные возможен отдых на природе.