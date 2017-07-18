Я работаю учителем математики в школе. У меня маленький ребенок, поэтому хочу работать неполный рабочий день. Будет ли данный период работы учитываться при назначении досрочной трудовой пенсии в связи с осуществлением педагогической деятельности?

Елизавета

Как пояснила руководитель группы оценки пенсионных прав застрахованных лиц управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани Е.Иванык, право на досрочное пенсионное обеспечение педагогическим работникам определяется на основании Списка и Правил от 29 октября 2002 года №781.

Начиная с 1 сентября 2000 г. работа в должностях и учреждениях, указанных в вышеназванном Списке, включается в педагогический стаж только при условии выполнения нормы рабочего времени, установленной за ставку заработной платы, т. е. должна быть полная ставка. Если указанная норма рабочего времени не соблюдалась (т. е. работа выполнялась в режиме неполного рабочего времени), период такой работы в педагогический стаж не включается. Для периодов работы до 1 сентября 2000 г. подобных ограничений нет.

Исключение составляют учителя начальных классов общеобразовательных учреждений и учителя общеобразовательных школ, расположенных в сельской местности (за исключением вечерних (сменных) и открытых (сменных) общеобразовательных школ), которым право на досрочную пенсию не ставится в зависимость от объема выполняемой учебной нагрузки.

В вашем случае период работы в качестве учителя математики в школе на неполную ставку в педагогический стаж не включается.