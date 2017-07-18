Недавно похоронили одинокую соседку. Пособие на погребение поручили оформлять мне. Конечно, денег ушло гораздо больше, хоронили, как говорится, всем миром. А я беспокоюсь: нужно ли мне представить в Пенсионный фонд какие-либо чеки и другие подтверждающие расходование средств документы?

Алла Сергеевна

Уважаемая Алла Сергеевна, не беспокойтесь, никакие чеки и иные документы приносить в Пенсионный фонд не требуется. Как пояснили нам в управлении Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани, обратиться за пособием на погребение может не только близкий родственник умершего пенсионера, но и тот, кто непосредственно занят организацией процесса погребения, как в вашем случае. Необходимо, чтобы были на руках справка о смерти - первичный документ, который подтверждает право на выплату пособия, и свидетельство о смерти - его копия идет в подшивку пенсионного дела. Эти документы выдаются органами ЗАГС.

Заявителю необходимо также представить собственный документ, который удостоверял бы его личность, например, паспорт и страховое пенсионное свидетельство. Кроме этих документов необходимо представить в Пенсионный фонд и трудовую книжку умершего. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что на момент смерти пенсионер нигде не работал. Если такой возможности нет, например, документ мог быть утерян, то заявитель пишет объяснительную, где указывает, что трудовую книжку он не нашел. Если впоследствии выяснится, что пенсионер все-таки был работающим, то заявитель должен будет вернуть выплаченную ему сумму пособия.