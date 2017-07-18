Я воспитывалась в детском доме, родителей своих не знаю и никогда не видела. Слышала, что дети, родители которых неизвестны, смогут получать социальную пенсию как дети, потерявшие кормильца. Так ли это и когда этот закон вступит в силу?

Наталья

Как сообщили в управлении Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани, в настоящее время в Российской Федерации готовится к принятию важный законопроект, касающийся пенсионного обеспечения детей, родители которых неизвестны.

Законопроект разработан в рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 гг. Причиной подготовки этого документа стало то, что дети, родители которых неизвестны, или, проще говоря, подкидыши, в части финансовых возможностей при выходе из организаций для детей-сирот или по окончании образовательных учреждений изначально поставлены в неравное материальное положение даже по сравнению с детьми-сиротами - они не имеют права на получение пенсии по случаю потери кормильца, так как юридически никогда не имели ни одного из родителей.

- Для решения этого вопроса законопроект предлагает ввести новый вид социальной пенсии для данной категории детей. Таким образом, дети, родители которых неизвестны, будут получать социальную пенсию в таком же размере, что и дети, которые потеряли обоих родителей или единственного кормильца, - отметил управляющий Отделением ПФР по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

На данный момент законопроект одобрен Госдумой РФ во втором чтении. О принятии законопроекта и нюансах его реализации ПФР будет сообщать дополнительно.