Подскажите, какие документы необходимо представить в Пенсионный фонд для перерасчета пенсии с учетом периодов ухода за детьми.

Татьяна Павловна

Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани, для перерасчета пенсии с учетом начисления пенсионных баллов за периоды ухода за детьми необходимо представить оригиналы следующих документов:

- паспорт и страховое свидетельство (СНИЛС) самого обратившегося за перерасчетом;

- оригиналы свидетельств о рождении детей со штампом выдачи им паспорта.

При отсутствии такого штампа (такое бывает в свидетельстве, выданном повторно, т. е. в дубликате) необходимо представить оригинал паспорта ребенка. Запрашиваются эти документы потому, что Федеральным законом от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях», вступившим в действие с 1 января 2015 года, предусмотрено начисление пенсионных баллов за периоды ухода одного из родителей за ребенком, не достигшим возраста полутора лет. В отдельных случаях вместо паспорта ребенка представляется свидетельство о смерти. Кроме того, если у матери сменилась фамилия и теперь она не совпадает с фамилией, указанной в свидетельствах о рождении детей, необходимо и свидетельство о браке.

Напомним, спешки в сборе пакета документов нет, так как срок подачи заявления на перерасчет не ограничен.