Можно ли материнский капитал получить наличными, чтобы потратить на любые нужды семьи?

Евгения

Уважаемая Евгения, как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани, средства материнского (семейного) капитала перечисляются по заявлению о распоряжении Пенсионным фондом России только безналичным путем и только по четырем направлениям, которые предусматривает закон:

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребенком (детьми);

3) формирование накопительной пенсии мамы;

4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Любые схемы, направленные на обналичивание средств по сертификату, незаконны! Если владелец сертификата соглашается принять участие в предлагаемых схемах нецелевого использования средств материнского капитала, он идет на совершение противоправного акта и признается соучастником преступления.

Единственная возможность получить средства по сертификату на руки наличными для расходования на любые текущие нужды - это предусматриваемые дополнительными федеральными законами единовременные выплаты из средств материнского (семейного) капитала, предоставляемые в фиксированном размере. В 2017 году решение о такой единовременной выплате правительством РФ не принималось.