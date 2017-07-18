Многие казанцы, которые берут в дом питомца, наверное, не задумываются о том, что они будут делать с останками животного, когда настанет его последний час. И не все знают, что хоронить животных и устанавливать надгробные памятники Жучкам и Муркам в России категорически запрещается.

Окрестности реки Сухой, что в Авиастроительном районе, в любое время года привлекают отдыхающих. Места живописные - сосновый бор, лиственные леса, неглубокая речка-незамерзайка, полянка среди берез. Словом, рай для лыжников, велосипедистов, экстремалов на квадроциклах, любителей пешей ходьбы, а еще для владельцев коров, коз, овец и, конечно же, собак. Последних тут выгуливают довольно много.

Действительно, место для выгула собак удобное и приятное. По лесным тропкам можно забраться в глушь, где не будешь мешать другим отдыхающим, пугать пенсионеров и малышей. Но не только для выгула собаководы используют эти красивые места - здесь они хоронят своих умерших любимцев.

Мужчина и юноша уже утаптывали ногами свежевскопанную землю на берегу Сухой реки и собирались сделать небольшой холмик, чтобы воткнуть в него палку с дощечкой. На ней черной краской надпись: «Матильда. 2002 - 2017 гг.». На мой вопрос о том, что случилось с собакой, старший хозяин спокойно ответил: «Состарилась». Парнишка ничего не сказал, отвернулся и ушел.

- Жалко сына, сильно переживает смерть собаки, - вздохнул мужчина. - Мальчишке 17 лет, и почти всю его жизнь Мотя была с ним рядом. Лет 10 в его комнате жила, спала у кровати, сон охраняла. Вместе в поездках, на прогулках, словом, друзья - не разлей вода. Мотя месяц болела и вчера умерла.

- А что врачи?

- Ничего, - отмахнулся собеседник. - Старая, говорят. Умрет, мол, сообщите. Научим, как утилизировать. Не звонил. Что это я, друга сына как отходы буду утилизировать, что ли?

Действительно, что делать, если закончилась жизнь домашнего любимца?

- Надо было все-таки обратиться к специалисту ветеринарной клиники, такие условия диктуют нам «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», - сказал главный ветврач по лечебно-профилактической и противоэпизоотической работе Государственного ветеринарного объединения Казани Гали Исхаков, когда я рассказала ему эту историю. - В них четко прописан каждый шаг владельца домашних животных в случае гибели питомца. В соответствии с законом мертвые домашние животные относятся к категории биологических отходов, поэтому такие объекты подлежат утилизации (уничтожению): или сжиганию, или размещению в биотермических ямах.

Утилизацию биоотходов на территории Казани осуществляют специальные организации, где есть биотермические печи. По желанию владельцев возможна выдача праха животного, который можно без опаски хранить в укромном месте или же закопать. Поэтому, когда ваш любимец умрет, прежде чем хвататься за лопату, советую заглянуть в правила.

Обратимся и мы к закону, чтобы разъяснить казанцам, как правильно отправить в последний путь домашнее животное.

Итак, как только случилась беда, владельцы животного в срок не более суток с момента его гибели обязаны сообщить об этом ветеринарному специалисту. Именно он определит порядок утилизации животного. Да, слово неприятное, но в правилах нет места чувствам. Обязанность доставки трупа до организации, занимающейся утилизацией биоотходов, ложится на хозяина питомца. Надо учесть, что правилами категорически запрещается закапывать трупы в землю.

Правда, есть два исключения. Пункт 1.7.2 гласит: «В исключительных случаях, при массовой гибели животных от стихийного бедствия и невозможности их транспортировки для утилизации, сжигания или обеззараживания в биотермических ямах допускается захоронение трупов в землю только по решению Главного государственного ветеринарного инспектора республики, другого субъекта Российской Федерации».

Пункт 1.7.3 к нашей республике не относится, но ознакомиться с ним все-таки любопытно: «В зоне разведения северных оленей (районы вечной мерзлоты) при отсутствии возможности строительства и оборудования скотомогильников допускается захоронение биологических отходов в земляные ямы. Для этого на пастбищах и на пути кочевий стад отводятся специальные участки, по возможности на сухих возвышенных местах, не посещаемых оленями».

И даже если ветспециалист каким-то образом разрешит похоронить вашего Шарика, то сделать это необходимо тоже по правилам. А они диктуют следующее. В качестве места для захоронения категорически запрещается выбирать водоохранную, лесопарковую и заповедную зоны. Оно должно находиться на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 кв. метров, а уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 метров от поверхности земли. Яму для трупа псины или кошки надо выкопать глубиной не менее 2 метров. Дно ямы засыпается сухой хлорной известью или другим хлорсодержащим дезинфицирующим средством. Непосредственно в траншее перед захоронением у павших животных вскрывают брюшную полость с целью недопущения самопроизвольного вскрытия могилы из-за скопившихся газов, а затем труп обсыпают тем же дезинфектантом. Траншею засыпают вынутой землей. Насыпают курган высотой не менее 1 м, огораживают его. Дальнейших захоронений в данном месте не проводят.

К слову, в Казани есть еще свои правила, установленные исполкомом города. В них говорится о запрете захоронения домашних животных в столичных парках и скверах. Особенно строгий запрет распространяется на парк Победы и Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, которые имеют статус особо охраняемых территорий.

Так что хозяева Матильды, похоронившие ее в лесу, в неглубокой ямке на песчаном берегу реки Сухой, по всем статьям нарушили существующие правила. И им могло бы грозить наказание. На сегодняшний день ответственность за нарушение запрета на захоронение карается штрафом от 4 до 5 тысяч рублей. А депутаты Госдумы РФ планируют вдвое увеличить размер штрафа для тех, кто нелегально хоронит умерших питомцев, - до 10 тысяч рублей.

В Казани, судя по прайсу, стоимость индивидуальной кремации одного животного встанет хозяину в 2,5 тысячи рублей. Если захотите при этом присутствовать, необходимо будет доплатить еще 1 тысячу рублей. Ну, и контейнер. Здесь нет никаких ограничений. Его хозяева выбирают на свой вкус и кошелек. По сути, траты такие же, как размер штрафа.