Июль вышел на финишную прямую - вот уже макушку лета на днях отметили. Наступила ягодная пора, и корреспонденты «Казанских ведомостей» вместе с горожанами направились на рынок, чтобы узнать, что почем.



Как и следовало ожидать, больше всего на прилавках Казани клубники. Причем не только садовой, но и полевой. Но хотелось бы и других ягодок купить, тем более в моде сейчас необычное варенье - так называемое ассорти. Нас интересовали цены, качество и конечно же вкус.

Клубника крупная, ароматная, но не очень сладкая.

- А что вы хотели, дефицит солнца, - говорит опытный продавец ягод Антонина. - Вся сладость идет от него. Да еще затяжные дожди, холода. Спасибо скажите, что такая уродилась да вовремя сухая погода установилась. А не то остались бы совсем без клубники: сгнила на корню.

К слову о погоде. Отправляясь на рынок, мы ожидали, что цены на ягоды поднимутся по сравнению с прошлым годом - как-никак в экстремальных условиях выращивался нынешний урожай. Но нет, стоимость одного килограмма клубники мало изменилась. Неделю назад максимальная ее цена была 250 рублей, на момент нашего репортажа - 180. Здесь говорится о продавцах, работающих с большими объемами товара. Средняя цена - 170 рублей, но если выстоять очередь, то можно и за 140 купить, правда, ажиотаж на эту клубнику такой, что в спешке не заметишь, как гнилую ягоду купишь. Так что выгода сомнительная.

Дачницы-бабушки цену себе знают, не скромничают и предлагают свою, домашнюю, выращенную на экологически чистых грядках, удобренную их личным потом клубнику за 250 рублей. Если поторговаться, могут скинуть 10 рублей, но не более того. Вот и стоят в сторонке от бойкой торговли, ждут своего капризного покупателя. И ведь он обязательно находится!

- Ни за что не куплю ягоду, выращенную на плантациях, - категорична в своем мнении одна из посетительниц рынка. - Своему сыну возьму только у бабушек, сама в детстве только такую ела. Вкуснее и полезнее ничего нет!

- Хозяин - барин, но только никакой разницы между той, что на плантациях выросла, и той, что на дачных грядках, нет, - считает оптовая продавщица. - Клубнику химией и пестицидами не перекормишь - она просто расти и плодоносить не будет. Поэтому на плантациях такая же, что и у бабушек. Единственная разница - это объемы. При больших количествах не избежать мятой ягоды, небольшой подпорченности, когда она хранится дольше положенного. В таких случаях и продается клубника по сниженной цене. А частный продавец не пойдет на такой шаг, ни рубля не скинет.

Что не вызывает сомнения в качестве (и цена даже не обсуждается), так эта клубника полевая и земляника лесная. Вот уж где аромат и польза! А попробуй ее собрать - без поясницы остаешься и от комариного засилья намучаешься. Землянику лесную везут в Казань в основном из марийских лесов. Цена на нее разная - от 100 рублей за стакан. Полевая клубника продается за 250 рублей кило. Некоторые экономные горожане берут для варенья обе эти ягоды в соотношении часть лесной и 10 частей полевой. Так сказать, для усиления аромата.

- Дороговата, конечно, но она того стоит, - говорит местный житель, представившийся Фаритом. - Моя супруга, после того как почистит ягоды, и клубнику, и землянику пропускает через мясорубку, добавляет немного меда или сахара, затем выкладывает в небольшие контейнеры и убирает в морозилку. Зимой достанешь эту ароматную смесь, полную витаминов, положишь ложечку в горячий чай - красота и вкуснота!

Ну как после такой живописной презентации удержаться и не купить ведерочко клубники, что ваш корреспондент и сделала. Правда, у меня свой рецепт необычного варенья. К садовой клубнике я добавляю полевую, а также абрикосы, нарезанные на кусочки, цедру одного лимона, нарезанного на тонкие полоски, и сок лимона. Очень вкусно!

Помимо клубники на казанских рынках предлагают голубику, привезенную из Сибири, за 150 рублей за стакан, столько же просят за стакан крупной садовой ежевики. 300 - 350 рублей стоит килограмм черники, так что есть возможность поэкспериментировать и с этими ягодами.

К слову, в городе начали продажу еще одной ягоды - зеленой в полосочку. На бахчевых развалах Казани арбузы предлагают по 25 рублей за килограмм, дыни - за 40. Везут полосатики из Узбекистана, где самый разгар сбора бахчевых. Нами была снята проба, можно брать: плоды сладкие! С оговоркой: если повезет выбрать спелый.

Поинтересовались мы и грибами. Как нам объяснили, летние грибы уже на исходе, разве что в заповедных лесах, где еще сохранилась влага, можно найти подберезовики. А осенним грибам пока не сезон. Правда, мы нашли на рынке лисички за 250 рублей. Но это, как говорится, другая тема, к которой мы вернемся позже, в сезон тихой охоты.

P. S. Дома нашего корреспондента ждало разочарование - садовая клубника, привезенная из соседней республики, оказалась на 30% гнилой. Хорошо, что в этот же день журналистом была куплена еще одна партия ягод - выращенных в Зеленодольском районе. Эти ягоды оказались сладкими, сухими, почти совсем без порчи и дешевле.