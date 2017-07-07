Необходимо ли в срочном порядке проводить межевание? Нужно ли согласовывать это с соседями? Что дает документ о проведении процедуры межевания? На эти и другие вопросы отвечает исполнительный директор ООО «Мк Верста» Юлия Тощева.

- Для чего и в каких случаях необходимо межевание?

- В первую очередь процедура межевания необходима для того, чтобы оградить себя от посягательств на свою недвижимость и документально закрепить, какую конфигурацию, площадь и какие границы имеет ваш участок. Я считаю, что межевание надо делать для своей безопасности и безопасности будущих поколений, к которым и будет переходить земля. Межевание позволяет определить координаты, отразить их в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости).

Чаще всего собственники обращаются в кадастровую компанию за уточнением границ земельного участка. В свое время они оформили земельный участок в собственность, получили документы права собственности, но межевание не проводили. В их кадастровых выписках так и написано: «границы земельного участка подлежат уточнению». В новых выписках из ЕГРН сказано: «границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства». Обращаю ваше внимание на то, что уточнение границ может производиться и в том случае, если ранее они были определены с меньшей нормативной точностью.

- Что дает документ о проведении межевания?

- Если собственник вовремя сделал межевание, на основании своей кадастровой выписки и выписки из ЕГРН он всегда может восстановить границы в случае захвата территории соседями. Эта процедура называется вынос границ участка в натуру. Если межевание не проводилось, уже тяжело будет доказать, что сосед в ваше отсутствие и без вашего ведома, например, передвинул забор. Искать правду потом можно годами, обивая пороги судов. Организация, которая официально выносит границы на местность, выдает своему заказчику акт, подтверждающий, какая организация, на основании какого исходного документа, с помощью какого инструмента, от каких исходных пунктов провела работу. В документе отображается длина сторон, а также углы и конфигурация земельного участка. В случае заказа выноса шабашникам, возможно, вы сэкономите. Но будете лишены возможности документального подтверждения о проведенных работах даже перед соседями. Многие люди, которые покупают участок в коттеджных поселках, сталкиваются с ситуацией, когда на карте есть границы, а на местности не забиты даже колышки. В этом случае они заказывают вынос границ в натуру, забивают колышки и строятся уже в пределах своих границ. Межевание гарантирует дальнейшее правомерное использование земельного участка. Хочу предупредить, что производить расчеты по выносу самостоятельно, отталкиваясь от ориентиров на местности в виде соседского забора или по картографической подложке кадастровой карты, неверно. Забор может быть установлен со смещением, и вы получите относительную ошибку. Картографическая подложка служит только для приблизительного ориентирования и имеет смещение от абсолютных значений местной системы координат, принятой на территории РФ, от нескольких метров до десятков метров в малонаселенных районах.

- До какого периода будет действовать дачная амнистия?

- В этом году дачная амнистия еще действует, и собственники без проведения процедуры межевания могут свободно распоряжаться своим земельным участком. Однако с 1 января 2018 года собственникам, желающим завещать, подарить или продать землю, необходимо будет проводить процедуру межевания земельного участка.

- Нужно ли согласовывать процедуру межевания с соседями?

- При уточнении границ земельного участка согласование с фактическими соседями - обязательная процедура. Уточним, согласовывать границы может только собственник или собственники в случае долевого владения. Согласование поможет избежать неприятных ситуаций с соседями во многих случаях, даже если дело доходит до суда. Именно из-за отсутствия четких границ земельного участка и возникают споры, которые позже превращаются в судебные разбирательства. Были случаи, когда человек просыпается утром, а у него забор передвинули на пару метров. Есть и противоположные примеры. Например, в садовых обществах есть собственники, которые, прежде чем ставить забор, берут у председателя садового общества бланк для согласования работ с соседями. А вообще, хорошей привычкой будет, если при любом смежном строительстве вы будете подписывать соглашение со своими соседями всегда, закрепляя это в письменной форме в двух экземплярах. Имея на руках такое соглашение, вы сможете напомнить о договоренности нынешним или будущим соседям.

- Как правильно поступить собственнику при захвате им государственной земли?

- Если реальная площадь вашего участка превышает размер более чем на 10 процентов от указанного в исходном документе, то собственник должен эту площадь у государства выкупать. Потому что в данном случае это будет считаться самовольным захватом земли. Во избежание штрафов лучше всего провести межевание и по возможности узаконить свои реальные границы. Для этого на кадастровом плане территории готовится схема расположения. В зависимости от того, где этот земельный участок находится, например, если это район, то сдают схему в палату имущественных и земельных отношений, а если Казань - в управление архитектуры и градостроительства. Там же получают постановление об утверждении границ, в котором указываются границы с увеличенной площадью. На основании этого постановления кадастровый инженер готовит межевой план, ставит его на кадастровый учет без регистрации с увеличенной площадью. На основании договора регистрирует землю. В районах в течение месяца постановление еще можно получить. В Казани постановление люди ждут и три месяца, и даже иногда полгода.

- То есть процедура межевания не принудительная и делается по желанию собственника?

- Да, следует отметить, что в настоящее время российское законодательство не обязывает владельцев земельных участков проводить процедуру межевания в обязательном порядке. Поэтому рассылки, содержащие угрозы о штрафных санкциях, не могут применяться к собственникам земельных участков. А от того что собственники до 1 января 2018 года межевание не сделают, землю у них никто не заберет - как они были собственниками, так ими и останутся. Если есть возможность, проводите межевание, если нет - сделайте, когда эта возможность у вас появится.