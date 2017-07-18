В Республике Татарстан стартовал совместный пилотный проект Министерства информатизации и связи РТ с крупной международной компанией по таксоперевозкам, призванный сократить расходы бюджетных учреждений Казани на транспортное обслуживание.

Первым предприятием, сразу оценившим реальную экономию средств при отказе от ведомственных машин в пользу такси, стала крупнейшая транспортная компания республики - МУП «Метроэлектротранс». Здесь уже пользуются таксомоторами и говорят: выгодно!

На предприятии МУП «Метроэлектротранс» принято решение в экспериментальном порядке заменить существующий дежурный автомобиль на корпоративное такси.

Выгода в данном случае очевидна: не нужно содержать собственный автомобильный парк или создавать при его отсутствии, не нужно платить зарплату водителям, отсутствует необходимость в постоянном ремонте автопарка, оплаты налогов, страховки и расходов на автомойку. Более того, такси может организовать доставку документов по указанному адресу, что позволяет экономить время сотрудников.

Данное решение, по расчетам экономического отдела предприятия, позволит сократить расходы приблизительно на 1 млн рублей в год, что в три раза меньше существующих на автомобиль.

Благодаря прозрачной системе тарифов использовать корпоративное такси выгодно, кроме того, всегда можно вовремя получать все отчеты, в которых будет указано время, а также длительность поездки, расстояние и какие автомобили использовались.

На предприятии имеется 7 служебных автомобилей, которые потенциально могут быть заменены на служебное такси. Решение по переходу будет приниматься по результатам эксплуатации нового сервиса.

Более подробно о том, почему использование такси для предприятия предпочтительнее, чем держать собственный автопарк, корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказал генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов.

- Асфан Галямович, где же здесь экономия средств? Своя машина - это удобно: всегда под рукой, водитель на месте, куда надо - сел и поехал. А такси - это же лишние расходы.

- Наоборот. Сейчас пользоваться такси в служебных целях для предприятия выгоднее, чем держать ведомственную машину. Во-первых, автомобиль нужно купить, а такой автомобиль, как правило, недешев. Плюс затем добавляются расходы на бензин, ремонт. Помимо этого, необходимо держать в штате водителя. Не забудем еще и о том, что и машина ломается, и, случается, водитель болеет. А такси вызвал - через несколько минут машина прибудет. Использовал, сколько необходимо времени, отпустил. Все. Это намного упрощает организацию работы.

Мы решили начать с замены дежурной машины на такси - как самое выгодное. Автомобиль обслуживают четыре сменных водителя. Каждому водителю необходима стабильная почасовая оплата вне зависимости от того, ездит он или не ездит, нужна «дежурка» сегодня или нет, - оплата идет. А такси работает четко по плану и именно лишь в случае рабочей необходимости. Современные технологии позволяют осуществлять полный контроль использования таксомотора. Компания-перевозчик представляет выписки, где детально расписан маршрут состоявшейся поездки. Так что по своим делам сотрудник, взявший это такси, съездить не сможет. Оплата услуг таксомоторной компании происходит по итогам месяца согласно договору, самому сотруднику платить наличные при поездках не нужно.

- Руководство, администрация «Метроэлектротранса» тоже вскоре пересядут на такси, отказавшись от служебных автомобилей?

- Мы проведем анализ и, исходя из частоты поездок и производственной необходимости, определим, кому машина на самом деле нужна, а кому нет.

- Кто первым из сотрудников «Метроэлектротранса» пересел со служебного автомобиля на такси?

- Дежурные ревизоры по безопасности. В течение дня в большом городе случаются задержки в работе общественного горэлектротранспорта: поломки, ДТП, обрывы на линии. В этом случае необходим выезд ревизора. Этот сотрудник фиксирует произошедшее, если нужно, вместе с сотрудниками ГИБДД принимает участие в оформлении протокола. Для этой работы мы держали легковой автомобиль и четырех водителей. Наши ревизоры первыми стали использовать такси для таких поездок.

- Очень удобно оказалось! - согласен с мнением гендиректора ревизор оперативного реагирования по безопасности МУП «Метроэлектротранс» Александр Щепанов. - Вот сегодня утром, например, поступил вызов на выезд из нашей центральной диспетчерской. Я начал собираться, а мне буквально через нескольких минут звонят, мол, такси уже подъехало!

- А задержки с вызовом такси случаются? Ведь бывает так: звонишь, а тебе отвечают: «Извините, свободных машин нет».

- Нет, такой фактор риска отсутствует, - поясняет заместитель гендиректора МУП «Метроэлектротранс» по экономике Марат Кадыров. - У нас с перевозчиком подписан корпоративный договор, и в соответствии с этим договором автомобиль таксопарка обязан подъезжать по нашему вызову незамедлительно, не более определенного лимита времени. Кстати, в Европе уже давно отказались от служебных машин - ими пользуются только крупные руководители, в остальных случаях для служебных поездок повсеместно прибегают к услугам такси. Стоит отметить также, что использовать в «Метроэлектротрансе» такси мы будем не только для поездок ревизоров, но также и для перевозки служебной почты или, например, для встречи деловых партнеров в аэропорту. Так что спектр использования такси вместо служебных машин очень широк. Экономия здесь налицо. Давайте подсчитаем вместе. Чтобы держать служебный автомобиль с водителем, необходимо приобрести эту машину, принять в штат шофера. Следующие расходы - это зарплата, соцпакет для водителя, налоги, расход ГСМ, амортизация автомобиля, его страховка. Мы сопоставили расходы с затратами на такси - экономия средств в три раза!

Вот почему «Метроэлектротранс» (обращаем внимание, транспортное предприятие!) первым в Казани и Татарстане принял знаковое решение о переходе на использование таксомоторов и сокращении парка служебных автомобилей. Первые итоги необычного перехода на предприятии подведут через три месяца.