За проведение обряда очищения жительница Казани отдала более 500 тыс. рублей. Преступление произошло 30 июня. В полицию обратилась 79-летняя жительница Ново-Савиновского района столицы с заявлением, что неизвестные обманным путем похитили у нее 520 тыс. рублей.

По данному факту в отделе полиции «Савиново» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Выясняя подробности произошедшего, полицейские установили, что в тот день на улице к потерпевшей подошла незнакомая женщина славянской внешности. В ходе беседы она пояснила, что у сына пожилой женщины порча, если ее не снять в ближайшее время, то он умрет. Для того чтобы этого не случилось, необходимо как можно быстрее провести обряд очищения с денежными средствами потерпевшей. Незнакомка говорила убедительно, и пожилая женщина, испугавшись за сына, согласилась. Не зная, что ее обманывают, она взяла 20 тыс. рублей дома, сняла 500 тыс. рублей в банке и в назначенное время встретилась с «целительницей».

На скамейке в одном из скверов незнакомка забрала наличные, положила в пакет и, проведя ряд манипуляций, вернула его пенсионерке. Лжецелительница предупредила, что деньги надо положить под матрац кровати и только через месяц можно ими воспользоваться.

Потерпевшая сделала все так, как сказала незнакомка. Спустя несколько дней о произошедшем она рассказала батюшке одного из приходов, который посоветовал проверить пакет. Вернувшись домой, женщина открыла пакет и увидела нарезанные бумажки. Обо всем она незамедлительно сообщила в полицию.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление личности подозреваемой, причастной к совершению данного преступления, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.