29 октября 2018 года комсомол отметит 100-летний юбилей. До праздника больше года, но подготовка к нему уже началась. Актуален ли комсомол в XXI веке? Чему можно поучиться у комсомольцев? Есть ли сегодня идея, которая объединила бы современную молодежь? Об этом мы беседовали с гостем редакции «Казанских ведомостей» - председателем Торгово-промышленной палаты РТ Шамилем Агеевым.

Представляем гостя



Шамиль Агеев окончил Казанский авиационный институт (1972 г.), Академию народного хозяйства при Правительстве РФ (1992 г.). В 1972 - 1982 гг. - первый секретарь Казанского горкома ВЛКСМ, затем первый секретарь обкома ВЛКСМ. Прошел три съезда ВЛКСМ, дважды избирался в члены ЦК, кавалер Почетного знака ЦК комсомола, был депутатом Верховного Совета ТАССР. В 1982 - 1984 гг. - заместитель директора по экономике завода производственного объединения «КамАЗ». В 1984 - 1993 гг. - заместитель директора по экономике завода «Электроприбор». С 1993 г. - генеральный директор, затем председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ. Доктор экономических наук, профессор. Член Международной академии предпринимательства и ремесел, председатель ассоциации ТПП «Большая Волга».

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Орла, медалью Союза журналистов РФ, Почетной грамотой Президента РТ, орденом Дружбы (2013 г.).

Автор более 60 публикаций, 2 монографий по вопросам страхования, управления маркетингом и малым предпринимательством.

Женат, имеет троих детей. Увлечения - поэзия, природа.



«Четыре угла» - большая сила

- В чем основная задача юбилейных торжеств?

- Задача - не просто собраться, встретиться с давними друзьями, повспоминать молодость, но и привлечь внимание общества к молодежному и ветеранскому движению, военно-патриотическому воспитанию. Мы хотим показать современной молодежи, какие конкретные дела и свершения были у их сверстников в советские годы. Это важно для возрождения традиций преемственности поколений.

- Юбилей комсомола будет отмечаться в масштабах всей России?

- Да, подготовка идет по всей стране. В отличие от многих регионов в Татарстане принято постановление Кабинета министров РТ, созданы комиссия и оргкомитет по подготовке и проведению 100-летия комсомола. Планируется конференция, а также фестиваль, выставки, много других мероприятий… К нам собираются приехать бывшие комсомольцы из многих регионов и бывших союзных республик.

- Для молодежи XXI века ВЛКСМ - это что-то очень далекое и непонятное. Как популярно объяснить, что такое комсомол и его значение в жизни страны?

- Комсомол - это ударные комсомольские стройки: КамАЗ, «Нижнекамскнефтехим», «Оргсинтез». Это мощное стройотрядовское движение. Кстати, татарстанские стройотряды входили в пятерку сильнейших в СССР. Комсомол занимался организацией досуга молодежи, создавал добровольные дружины, которые следили за соблюдением порядка в общежитиях, на улицах.

В те годы на каждом предприятии была система так называемых «четырех углов»: гендиректор, парторг, профорг и комсорг. Они совместно решали и молодежные вопросы: жилищные проблемы, организация досуга, художественная самодеятельность… Комсомол также занимался научными кружками в вузах, семинарами, фестивалями.

А еще комсомол учил самоконтролю, прививал чувство ответственности, которого сегодня часто не хватает многим чиновникам. Каждые два года у нас проходили выборы. Голосование было тайное. И это стимулировало работать эффективно, креативно. Комсомол можно назвать социальным лифтом для активных ребят.

От ошибок никто не застрахован

- Социальный лифт - это возможность карьерного роста?

- Не только. Социальный лифт - понятие более широкое. Благодаря комсомолу человек из глухой деревни мог поступить в любой вуз и получить достойное образование. Все двери были открыты. Школа партийно-хозяйственных кадров - это была серьезная школа лидерства. Из тех, кто ее прошел, никто не потерялся в жизни.

Комсомол давал возможность проявить себя в учебе, спорте, искусстве, даже в стройотрядах. Я, например, до второго курса работал шабашником. В моей строительной бригаде было 30 человек, и будучи студентом, я зарабатывал прилично.

Социальный лифт - это и возможность общения с интересными людьми. Мне, например, посчастливилось познакомиться с Юрием Гагариным. В августе 1967 года он приезжал к нам в лагерь «Волга» на первый Всемирный фестиваль дружбы советской и японской молодежи. Был знаком с легендарным ученым, академиком Валентином Петровичем Глушко, Вячеславом Михайловичем Молотовым, который в прошлом занимал пост министра иностранных дел, многими другими известными людьми из разных стран.

- От каких ошибок комсомола вы могли бы предостеречь молодежные организации и объединения?

- Вы знаете, от ошибок никто не застрахован. Были ошибки и в комсомольской организации: элементы формализма, погоня за массовостью. Необходимо признавать свои ошибки и исправлять их. Но возникает философский вопрос: что считать ошибкой? Допустим, я с юности серьезно занимался академической греблей. Потом из-за работы спорт забросил. Кто знает, это ошибка в моей жизни или нет? Трудно сказать. После тренировки возобновил. Год назад наша команда выиграла первенство Европы по гребле среди ветеранов. Соревнования проходили на олимпийском гребном канале в Мюнхене. Там участвовали ветераны спорта от 40 до 75 лет из 33 стран. Чемпионат Европы мы выиграли, а вот на Олимпиаде среди ветеранов заняли только третье место. Впереди первенство мира.

Правящей идеологией стали деньги

- Растет поколение, с раннего детства привыкшее к виртуальному общению. Оно не умеет общаться с живыми людьми, работать в команде. Это проблема.

- К сожалению, люди сейчас очень разобщены. В обществе господствует идеология индивидуализма: больше думай о себе, а не о других.

- А какая идея может объединить молодежь?

- Да кто ее знает... Пытаются активно пропагандировать семейные ценности, здоровый образ жизни, спорт… Но насколько это эффективно? Если честно, я сочувствую сегодняшней молодежи - ей сложнее, чем было нашему поколению. Сейчас в обществе правит одна идеология: деньги.

Несколько лет назад на свою родину - в Бугульму - приезжал замечательный актер Алексей Баталов. Он тогда сказал фразу, которая меня поразила: «Я никак не мог смириться с тем, что сейчас в жизни всем правят деньги». Сегодня материальное богатство - главный критерий успешности. Многие всеми правдами и неправдами стремятся заработать как можно больше. У кого-то это получается. Но став богатыми, они вдруг понимают, что деньги не решают всех проблем.

- Шамиль Рахимович, каким, по-вашему, должен быть современный молодежный лидер?

- Умным, нежадным, умеющим соблюдать баланс интересов общественных и личных. Могу сказать, что у нас есть образованные, продвинутые, мотивированные ребята, у которых цель - не просто заработать, но и сделать что-то полезное для общества, для своего города, страны.