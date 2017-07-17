Дождливая погода, установившаяся в Татарстане пару недель назад, отлично способствовала росту грибов. Любители тихой охоты такой шанс упускать не стали и потянулись в леса. Однако их активность, к сожалению, привела к тому, что значительно возросло число отравлений грибами.

Жертв тихой охоты стало больше. В Татарстане в 2,5 раза увеличилось число отравлений грибами. В республике на 13 июля зарегистрировано 26 случаев отравлений с 29 пострадавшими, среди них 8 детей. А вот за аналогичный период прошлого года грибами отравились всего 11 татарстанцев, в том числе двое детей. В этом году жертвами тихой охоты стали жители Казани, Нижнекамска, Альметьевска, Бугульмы, Зеленодольского и Высокогорского районов РТ.

- Причинами отравлений татарстанцев стало употребление жареных и соленых свинушек, сморчков, маслят, вешенок, а также консервированных грибов урожая 2016 года, - рассказывает пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по РТ кандидат медицинских наук Миляуша Замалиева. - Кроме того, четверо детей пострадали из-за невнимательности и недосмотра взрослых. Во время прогулок на детских площадках и прилегающих территориях ребята находили и съедали сырые грибы. Чаще всего отравления происходят из-за употребления условно-съедобных грибов собственного сбора или приобретенных у неустановленных лиц.

Среди пострадавших в этом году есть даже полуторагодовалый малыш. Причиной его отравления стало употребление грибного супа. Между тем медики настоятельно рекомендуют взрослым не давать детям грибы, причем абсолютно любые. Даже здоровым взрослым людям нельзя употреблять более 100 - 150 граммов грибов в день. А детский организм просто не имеет достаточного количества ферментов для переваривания такой тяжелой пищи. Пожилым людям также необходимо с осторожностью есть грибы, у них плохо вырабатываются пищеварительные соки. Ограничить употребление грибов стоит и людям с заболеваниями почек и печени.

Зачастую татарстанцы становятся жертвами тихой охоты, путая несъедобные грибы со съедобными. К примеру, нередко бледную поганку принимают за сыроежку. Одним из отличительных признаков бледной поганки является наличие пленчатых колец и юбочки-фартука на ножке. Однако специалисты подчеркивают, что отличить ядовитый гриб от съедобного практически невозможно, даже опытному грибнику тяжело это сделать. Поэтому лучше не подвергать себя риску и обходить стороной луговые шампиньоны и сыроежки.

- Также необходимо уделять особое внимание местам прогулок и игр детей в яслях, детских садах и других учреждениях, осматривать их каждый день по утрам. Во время прогулок в парках, скверах, на детских площадках, в лесу должен быть тщательный присмотр за детьми. Мы каждый год напоминаем, что ни в коем случае нельзя покупать грибы у случайных лиц, в местах несанкционированной торговли, а также смесь грибов, так как в ней может оказаться ядовитый гриб. Но, к сожалению, люди продолжают это делать, - отметила Миляуша Замалиева.

Что касается рынков, то специалисты ведомства разрешают приобретать грибы там, где организовано проведение ветеринарно-санитарной экспертизы. После ее проведения, определения доброкачественности, целостности грибов, содержания радионуклидов ветеринарной службой выдается разрешение на реализацию продукции.