«Такой уважаемой организации, каковой является USPE, уже 67-й год идет. Тем не менее общество «Динамо» было принято в эту уважаемую спортивную семью в октябре прошлого года на конгрессе в Берлине. С тех пор мы успели принять у себя отборочный турнир среди мужчин по волейболу, выставили сборные команды на чемпионат Европы по служебному биатлону в Австрии, где заняли первое место. Также мы приняли участие в финале чемпионата Европы по волейболу среди полицейских-мужчин, сейчас готовимся к чемпионату по плаванию, который пройдет в Ганновере. Запланировали принять участие во всех мероприятиях, которые проводит USPE», - отметил Газизов.

Генеральный секретарь Европейского спортивного союза полицейских Фред Куссэров отметил, что в будущем Казань может стать столицей чемпионатов Европы среди полицейских в различных видах спорта.

«Проведенный в Казани чемпионат Европы по волейболу среди полицейских стал моим первым знакомством с этим городом, и у меня остались только самые лучшие впечатления - организация была на самом высоком уровне. Организация чемпионата Европы по пулевой стрельбе также впечатляет. И можно надеяться, что в ближайшем будущем USPE снова приедет в спортивную Казань», - заявил Куссэров.

А вот президент USPE Люк Смейерс нынешние соревнования в Казани оценил следующим образом: 

«В соревнованиях в Казани принимают участие лучшие стрелки-полицейские со всей Европы. Главное - это то, что многие страны сегодня здесь, поскольку стрельба является важным профессиональным навыком для полицейских. USPE организует европейские чемпионаты в 16 видах спорта. Думаю, стрельба - один из самых популярных видов спорта у полицейских».