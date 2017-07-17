Заместитель председателя ФСО «Динамо» Владимир Газизов на чемпионате Европы по стрельбе среди полицейских заявил, что динамовцы России хотят участвовать во всех мероприятиях под эгидой Европейского союза полицейских.

«Такой уважаемой организации, каковой является USPE, уже 67-й год идет. Тем не менее общество «Динамо» было принято в эту уважаемую спортивную семью в октябре прошлого года на конгрессе в Берлине. С тех пор мы успели принять у себя отборочный турнир среди мужчин по волейболу, выставили сборные команды на чемпионат Европы по служебному биатлону в Австрии, где заняли первое место. Также мы приняли участие в финале чемпионата Европы по волейболу среди полицейских-мужчин, сейчас готовимся к чемпионату по плаванию, который пройдет в Ганновере. Запланировали принять участие во всех мероприятиях, которые проводит USPE», - отметил Газизов.

Генеральный секретарь Европейского спортивного союза полицейских Фред Куссэров отметил, что в будущем Казань может стать столицей чемпионатов Европы среди полицейских в различных видах спорта.

«Проведенный в Казани чемпионат Европы по волейболу среди полицейских стал моим первым знакомством с этим городом, и у меня остались только самые лучшие впечатления - организация была на самом высоком уровне. Организация чемпионата Европы по пулевой стрельбе также впечатляет. И можно надеяться, что в ближайшем будущем USPE снова приедет в спортивную Казань», - заявил Куссэров.

А вот президент USPE Люк Смейерс нынешние соревнования в Казани оценил следующим образом:

«В соревнованиях в Казани принимают участие лучшие стрелки-полицейские со всей Европы. Главное - это то, что многие страны сегодня здесь, поскольку стрельба является важным профессиональным навыком для полицейских. USPE организует европейские чемпионаты в 16 видах спорта. Думаю, стрельба - один из самых популярных видов спорта у полицейских».