Более 3,5 млрд рублей будет потрачено на ремонт амбулаторно-поликлинических учреждений в Татарстане.

Строительно-монтажным работам подвергнутся медицинские объекты Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска и Альметьевска, передает «Татар-информ». Об этом вчера на круглом столе «Строительство в Татарстане: капитальный ремонт, перспективы и новые возможности» рассказал начальник Управления эксплуатации и реализации программ ЖКХ Минстроя РТ Ильдус Насыров.

«Ремонтные работы пройдут на 53 объектах в Казани, 15 объектах в Набережных Челнах, четырех в Нижнекамске и трех в Альметьевске. Данная программа в текущем году выполнена на 15 процентов. Чтобы сделать хорошую поликлинику, требуется перепланировка внутри помещения, а также функциональные изменения. Во время ремонтных работ прием людей в медицинских учреждениях не прекращается», - отметил докладчик.

Начальник Управления метрологического и технического контроля, охраны труда Минздрава РТ Фанис Исхаков добавил, что программа «Дружелюбная поликлиника» реализуется в республике для населения. В понятие «дружелюбная» заложено четыре параметра. Первое - врачи должны обеспечить комфортное пребывание пациента в поликлинике. Второе - доступность медицинской помощи. Третье - медучреждение должно быть эффективно в своей работе в рамках средств, выделяемых государством для оказания медпомощи. Четвертое - повышение удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи.

«Это не только капремонт, когда меняются окна, двери и красят стены. Меняется в целом концепция оказания медицинской помощи населению. Очередей в поликлиниках больше не будет, прием будет вестись по электронной записи. В конечном результате мы ожидаем снижение показателей заболеваемости и смертности, улучшение качества медицинских услуг», - подчеркнул Фанис Исхаков.