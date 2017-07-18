Жителей и гостей Казани в ближайшие дни ждет шоу мирового уровня - этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race пройдет у нас с 21 по 23 июля.

Участие в нем примут 14 пилотов класса Master и 9 пилотов класса Challenger. Соревнования будут организованы в акватории Казанки в границах моста «Миллениум», улицы Сибгата Хакима, Кремлевской дамбы и Кремлевской набережной.

В связи с этим в целях безопасности будет ограничено движение автотранспорта на улице Сибгата Хакима от улицы Декабристов до улицы Бичурина - 21 июля с 8.30 до 18.30, 22 июля с 10.30 до 19.00 и 23 июля с 8.30 до 17.00.

Исполком Казани совместно с ГИБДД и оргкомитетом гонок внимательно изучили варианты ограничения движения для автомобилей в дни проведения воздушных гонок и, чтобы минимизировать неудобства для жителей, решили не закрывать движение на Ленинской дамбе и по мосту «Миллениум» для автомобилей. Однако для пешеходов проход по мостам все же будет запрещен, сообщает ИА «Татар-информ». Это продиктовано требованиями безопасности.

«Небольшое ограничение, связанное с нашими пешеходами, обусловлено тем, что мы впервые такой чемпионат проводим, где будут серьезные, экстремальные полеты над Казанкой, над этими двумя мостами», - отметил первый заместитель руководителя Исполнительного комитета Казани Дамир Фаттахов. Он обратил внимание горожан, что не следует оставлять свои автомобили на Ленинской дамбе и мосту «Миллениум» и останавливаться там, чтобы посмотреть это шоу. Это не самые лучшие места с точки зрения безопасности, а скопление народа может мешать движению по мосту и дамбе.

Самое удобное и безопасное место для просмотра воздушных гонок на самолетах, как отмечают городские власти, - Кремлевская набережная.

Некоторые ограничения для проезда автомобилей в конкретные временные отрезки будут введены непосредственно в дни проведения чемпионата мира 21, 22, 23 июля.