Пилотный проект по комплексной реабилитации граждан, пострадавших на производстве, успешно реализуется в Татарстане Фондом социального страхования РФ по РТ совместно с республиканским Минздравом и Минтрудом. О продвижении проекта, реализуемого с 2015 года, рассказали специалисты Фонда в Бугульме на одном из предприятий.

К слову, на этом предприятии трудится Ринат Абдулов. Молодой человек, будучи взрывником, получил сильнейшую травму глаз, выполняя работу, и практически лишился зрения. Сегодня в жизни Рината можно сказать все хорошо. Он женился и недавно в семье родился малыш. Однако лечение было долгим и дорогостоящим.

«Проект дает возможность пострадавшим, в частности, бесплатно пройти необходимое лечение, получить технические средства реабилитации, переобучиться на другую профессию и иметь поддержку при поступлении на работу по вновь приобретенной специальности», – рассказал начальник отдела страхования профессиональных рисков ГУ РО ФСС РФ по РТ Айрат Гильмеев.

Ринат Абдулов воспользовался всеми бесплатными услугами ФСС РФ по РТ. Он переобучился и был трудоустроен на прежнее предприятие с учетом новой специальности. Сейчас в планах молодого человека получить еще одну специальность – массажист.

Специалисты Фонда напоминают, что цель проекта комплексной реабилитации граждан, травмированных на производстве - полное или частичное возвращение к полноценной социальной, профессиональной и бытовой жизни. Для этого Фондом выделяются необходимые средства.

В прошедшем году на поддержку пострадавших было потрачено 1,4 млрд. рублей. Сейчас помощь в рамках программы получают 12 тыс. татарстанцев.

Отметим, в случае травмирования сотрудника на рабочем месте, работодатель должен создать комиссию по расследованию ЧП минимум из трех человек во главе с госинспектором по труду. В особо серьезных случаях или случаях со смертельным исходом в комиссию включается специалист ФСС РФ по РТ. По итогам расследования комиссия выносит решение о факте несчастного случая на производстве и оформляет акт, который позволит пострадавшему получить гарантированное обеспечение по страхованию.