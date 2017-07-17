Чешский гонщик на грузовике «Татра» Мартин Коломы выиграл 11-й этап ралли «Шелковый путь» - сладкая пилюлька к общему фиаско.

Потому что выигрыш Коломы составил всего 49 секунд от второго места, а от пятого – 3 минуты 40 секунд.

А вот в общей классификации по итогам всех 11 этапов ситуация стала таковой, что сразу пять экипажей команды «КАМАЗ-Мастер» вышли в лидеры. Первым идет экипаж Дмитрия Сотникова. Вторым (с отставанием 14 минут 54 секунды) идет Антон Шибалов, следом за ним на третьей позиции остался Коломы, но его отставание от лидера составляет 29 минут 23 секунды. Айрат Мардеев идет четвертым, отставая от Коломы всего на 2 минуты 36 секунд. Эдуард Николаев идет шестым, отставая уже более чем на два часа от лидера.