Психологи следственного изолятора №2 УФСИН России по Республике Татарстан разработали и начали применять на практике цикл занятий по развитию эмоционального интеллекта сотрудников.

Занятия проводятся в рамках еженедельного инструктажа сотрудников отдела охраны и отдела режима. Психологи рассказывают коллегам об особенностях проявления положительных и отрицательных эмоций, состояниях аффекта и причинно-следственной связи возникновения тех или иных эмоциональных состояний.

В течение дня сотрудники выполняют специальные психологические упражнения по развитию эмоционального интеллекта. Данные упражнения не отвлекают от служебных обязанностей и способствуют развитию контроля над своими эмоциями, отмечают в пресс-службе ведомства.

По окончании цикла сотрудники будут знать ответы на вопросы: «Что делать, когда захлестывают эмоции?», «Стоит ли подавлять эмоции?», «Мы сами выбираем свои эмоции или обстоятельства их выбирают для нас?», «Как «обходиться» с теми или иными эмоциями?».