К 15 августа все ремонтные работы на объектах образования в Татарстане должны завершиться. Об этом заявил начальник Управления эксплуатации и реализации программ ЖКХ Минстроя РТ Ильдус Насыров, сообщает ИА «Татар-информ».

Работы проводятся в рамках программы капитального ремонта детских садов и школ Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РТ совместно с Министерством образования и науки РТ.

В этом году в Татарстане капремонт предусмотрен в 146 учебных заведениях, из них 110 детских садов, которые отремонтируют на общую сумму свыше 1,6 млрд рублей и 36 школ с лимитом финансирования 864,461 млн рублей. Это 29 муниципальных школ, на которые выделят 718,703 млн рублей, и 7 специальных (коррекционных) школ – 145,758 млн рублей.

Управляющий делами Министерства образования и науки РТ Айрат Харисов отметил, что Правительство республики уделяет особое внимание ремонту дошкольных образовательных организаций и сейчас уже сформирован перечень из 820 детских садов. Их планируют отремонтировать до 2020 года.

На данный момент строительно-монтажные работы в детских садах выполнены на 86 процентов, в школах – на 84 процента, в специальных коррекционных школах – на 78 процентов. На 33 объектах ремонт полностью завершился. По итогам проведенных работ Минобранауки РТ проведет конкурс на лучший капитальный ремонт в образовательных организациях.

Также реализуется программа по ремонту ресурсных центров. За 2014 – 2016 годы отремонтированы 24 организации среднего профессионального образования, 20 из них присвоен статус ресурсных центров.

В ходе реализации программы капремонта общеобразовательных организаций за 2012 – 2016 годы в республике отремонтировано 780 объектов. Это 675 школ, 42 специальные коррекционные школы и 63 дошкольные образовательные организации. Всего за указанный период на ремонт выделено 12,4 млрд рублей.