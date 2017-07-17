По всей республике пройдут целевые рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

С начала июля участились дорожно-транспортные происшествия с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. За 16 дней месяца произошло 18 таких ДТП, в которых 3 человека погибли и 26 пострадали.

Одно из таких ДТП произошло 16 июля, примерно в 16.45 минут на 277-м км на автодороге Казань – Оренбург. Водитель автомобиля «Хундай Соната» 1980 г.р., управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (1.4 мг/л), превысил безопасную скорость, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 21041. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ 21041 (1974 г.р.) от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажиров автомобиля ВАЗ 21041 (1976 и 2008 г.р.) доставили в больницу.

В целях профилактики этого вида нарушения нарядами ДПС, в том числе с привлечением патрульных мотоциклов, будут проведены целевые рейды по всей территории Республики Татарстан.

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КРФоАП), управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, а равно передача управления нетрезвому водителю влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления ТС на срок от полутора до двух лет. Такое же наказание предусмотрено за невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ч. 1 ст. 12.26 КРФоАП), а также за употребление алкогольных напитков, наркотических или психотропных веществ после ДТП, к которому причастен водитель, либо после того, как ТС было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения освидетельствования на состояние опьянения или до принятия решения об освобождении от проведения такого освидетельствования (ч. 3 ст. 12.27 КРФоАП).

Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления ТС либо лишенным права управления ТС, а равно невыполнение водителем, не имеющим права управления ТС либо лишенным права управления ТС, законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения влечет административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток (ч. 3 ст. 12.8, ч. 2 ст. 12.26 КРФоАП). А для тех лиц, в отношении которых не может применяться арест, предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей.

В соответствии со статьей 264.1 УК РФ повторное управление ТС в состоянии опьянения лицом, ранее привлеченным к ответственности за это деяние или за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, влечет серьезное наказание – от штрафа в размере 200-300 тысяч рублей (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет) до лишения свободы на срок до двух лет. Кроме того, любители езды в нетрезвом состоянии могут быть наказаны обязательными работами на срок до 480 часов или принудительными работами на срок до двух лет. Во всех перечисленных случаях водитель, помимо всего прочего, лишается права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Такие же последствия грозят пьяному водителю, уже имеющему судимость за совершение преступления, предусмотренного частями 2, 4 или 6 статьи 264 УК РФ либо статьей 264.1 УК РФ.

Кроме того, законом предусмотрено наказание в отношении нетрезвых водителей, по вине которых произошло ДТП, в которых погибли или пострадали люди. Водителю, по вине которого в ДТП причинен тяжкий вред здоровью человека, придется понести наказание в виде принудительных работ на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет (ч. 2 ст. 264 УК РФ), в случае гибели человека – в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет (ч. 4 ст. 264 УК РФ), а в случае гибели двух или более лиц – в виде лишения свободы на срок от четырех до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет (ч. 6 ст. 264 УК РФ).

Госавтоинспекция МВД по РТ напоминает: управление ТС в состоянии алкогольного опьянения представляет реальную угрозу жизни и здоровью окружающих. Не имея возможности осуществлять адекватный контроль за своими действиями, пьяный водитель может стать виновником трагедии.