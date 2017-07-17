В работе съезда планируется участие более тысячи делегатов и гостей из 73 регионов России.

Организаторы VI съезда Всемирного конгресса татар, который пройдет со 2 по 6 августа в Казани, опубликовали программу форума. Напомним, в работе съезда планируется участие более тысячи делегатов и гостей из 73 регионов России и 41 страны, а также более 130 журналистов.

В первый день форума планируется обсуждение проекта Единой общенациональной платформы применения родного языка, актуальных вопросов воспитания детей и молодежи, демографии, семьи, а также предпринимательства и спонсорства. Обсуждения пройдут на дискуссионных площадках в конференц-залах Академии наук РТ, Министерства культуры РТ и НКЦ «Казань». Кроме того, в галерее «Хазина» состоится круглый стол на тему «Музей татарских эмигрантов и портретная галерея татарского народа».

3 августа в Татарском академическом государственном театре оперы и балета им. М. Джалиля состоится пленарное заседание. На нем будут обсуждаться итоги деятельности исполкома ВКТ и его общественных структур за прошедшее пятилетие. Делегаты съезда примут резолюцию, будет избран новый состав исполкома, который изберет своего председателя. Также в этот день в фойе театра будет представлена фотовыставка «Визитная карта Республики Татарстан».

4 августа в ГТРК «Корстон» состоится презентация социально-экономических и промышленных объектов Татарстана.

5 августа делегаты съезда посетят Арский, Балтасинский, Кукморский, Тюлячинский районы, где познакомятся с опытом социально-культурного строительства и сохранения национальных традиций. Кроме того, можно будет посетить Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник.

В рамках культурной программы съезда запланированы концерт мастеров искусств татарского народа, международный фестиваль татарского фольклора «Тугэрэк уен», праздник «Уйнагыз, гармуннар», историко-хореографический спектакль «Казанское сокровище» в исполнении ансамбля танца «Казань».