17 июля, в 04.00, в Казани два молодых человека вызвали такси к одному из ресторанов на ул. Сафиуллина. Подъехавшему 41-летнему водителю автомобиля «Джили Эмгранд» молодые люди сказали, что ехать им нужно на улицу Завойског

В пути молодые люди не раз меняли адреса прибытия. В 05.50 на 8-м км автодороги Казань – Ульяновск, угрожая физическим насилием, злоумышленники забрали автомобиль и скрылись в направлении г. Буинска.

Водитель такси позвонил в полицию и заявил об угоне транспортного средства. Дежурной частью ГИБДД МВД по Республике Татарстан были ориентированы все экипажи ДПС на розыск данного транспортного средства.

В ходе проведенных розыскных мероприятий в 6.30 инспекторы ДПС обнаружили автомобиль возле кафе на 103-м км автодороги Казань – Ульяновск. В салоне на заднем сиденье автомобиля справа находился пассажир, в это же время из

помещения кафе вышел и второй участник преступления.

Задержанные оказались неработающими жителями г.Казани, 1987 и 1988 г.р. Их доставили в отдел полиции Верхнеуслонского района РТ. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по Республике

Татарстан.