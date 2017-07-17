Продукция Казанского вертолетного завода широко представлена на международном авиационно – космическом салоне «МАКС - 2017», который проходит в эти дни в Жуковском. Статическая экспозиция «Вертолеты России» салона привлекла внимание, как любителей, так и знатоков авиапрома со всего мира в первые два проведения

Видное место в МАКС-2017, как передает ИА «Татар-информ», занимают вертолеты казанского завода - Ми-8АМТ, Ми-38-2, «Ансат» и другие.

Внимание на себя обращает и то, что КВЗ один из немногих, кто подпустил всех желающих к своим вертолетам поближе. Гости смогли как пощупать обшивку машин, так и заглянуть в салон и на приборную панель.

«У нас в Республике Татарстан все самое лучшее. Мы представляем самую качественную, современную продукцию. Стенды с привезенной аппаратурой пользуются большим спросом», - сказал министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов.

Кроме того, на фоне самолета МВ-500, который предназначен для проведения авиационно–химических работ, было подписано соглашение между Татарстаном и «Ростехом» о создании системы управления авиахимработами. Это обеспечит продовольственную и экологическую безопасность государства на территории РТ.

Заместитель министра обороны РФ Дмитрий Борисов в рамках форума сообщил о планах по Ту-160М2. Планируется закупить для военного ведомства 50 сверхзвуковых ракетоносцев Ту-160М2. Серийное производство обновленного бомбардировщика намечено на 2021 год, а первый полет должен состояться в 2018.