С 13 по 15 июля в Казани проходила VI Международная конференция министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС VI). Участниками форума стали около 700 делегатов из более чем 100 государств-членов ЮНЕСКО, а также представители международных спортивных организаций.

Конференция проводится по инициативе ЮНЕСКО начиная с 1976 года. Основной целью МИНЕПС является оценка международных событий в сфере физического воспитания и спорта и разработка стратегий, которые соответствуют принципам, закрепленным в Международной хартии физического воспитания и спорта, Олимпийской хартии и других международных документах.

Перед началом пленарного заседания заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, Президент Татарстана Рустам Минниханов, заместитель генерального директора ЮНЕСКО Нада Аль-Нашиф, министр спорта России Павел Колобков и другие официальные лица осмотрели выставку, на которой, в частности, были представлены стенды, посвященные чемпионату мира по футболу FIFA - 2018 в России, Универсиаде-2019 в Красноярске, мировому чемпионату по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» 2019 года, всероссийскому комплексу «Готов к труду и обороне», играм «Дети Азии» и т.д.

Пленарное заседание конференции открылось приветствием Президента России Владимира Путина, которое зачитал помощник главы страны Игорь Левитин. «Сегодня Россия по праву входит в список мировых лидеров по развитию спорта и физической культуры. Я уверен, что форум МИНЕПС сможет стать успешной площадкой для обсуждения ключевых вопросов, связанных со спортом, и мы благодарны ЮНЕСКО за высокую честь принимать такой форум у нас дома, в России, в Татарстане. Всем участникам конференции хочется пожелать удачи и профессиональных успехов», - говорится, в частности, в приветствии.

Также посредством видеообращения участников конференции поприветствовала Ирина Бокова, генеральный директор ЮНЕСКО:

«К сожалению, по ряду причин я не могу присутствовать на конференции лично, но верю и надеюсь, что в Казани вы сможете принять актуальные решения для существующих в мире спорта проблем. ЮНЕСКО всегда шла рука об руку со спортом, ведь спорт играет ключевую роль в достижении целей устойчивого развития. ЮНЕСКО всегда ратовала за инклюзивность спорта, развитие нравственности, поддержание позитивных идей спорта».

Затем слово было предоставлено присутствовавшим на церемонии спикерам.

«Сегодня столица Татарстана Казань - это особое место в мире спорта, одна из мировых спортивных столиц. В последние 10 лет Казань приняла выдающиеся спортивные события. Это и Универсиада-2013, и чемпионат мира FINA по водным видам спорта 2015 года, чемпионаты мира по фехтованию, дзюдо, керлингу... Совсем недавно здесь были сыграны матчи Кубка конфедераций FIFA - 2017 в России. Казань во многом развивается за счет спорта. Это пример того, какое наследие может оставить спорт - как материальное (великолепные объекты и инфраструктура), так и нематериальное: возможности, которые получили дети, молодые люди», - отметил Виталий Мутко.

«Щедрость и гостеприимность - это фирменный знак Татарстана. Мы благодарны руководству страны и ЮНЕСКО за право принимать у себя форум МИНЕПС и надеемся, что он пройдет успешно. Наша республика всегда жила спортом. Казань - уникальная спортивная столица России, имеющая большой опыт проведения крупных спортивных турниров.

Но при строительстве каждого большого спортивного центра, при организации любого крупного события из мира спорта мы всегда старались думать о наследии и эффективном использовании наших объектов в будущем, их доступности и открытости всем категориям общества», - обратился к участникам конференции Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Важно развивать и поддерживать ключевые ценности, которые продвигает спорт. Это взаимоуважение и взаимовыручка, командная работа, честность и искренность. Эти ценности должны продвигаться в мировом сообществе, и спорт в этом для нас большой помощник», - отметила заместитель генерального секретаря Совета Европы Габриэла Баттайни-Драгони.

«Меня вдохновляет атмосфера форума МИНЕПС VI. Здесь собралось множество людей из разных стран мира, воодушевленных общей идеей и общими целями», - выступая перед собравшимися, сказала генеральный секретарь FIFA Фатма Самура.

Участники конференции обсудили основы комплексного видения развития спорта на примере развивающихся стран, а также ключевые проблемы, которые мешают этому развитию. На форуме состоялся многосторонний разговор о максимальном вкладе спорта в программу Целей устойчивого развития, не так давно принятую ООН.

Айя Медани - знаменитая египетская спортсменка (пятиборье), призер чемпионатов мира и известный общественный деятель, провела на конференции несколько встреч с журналистами.

«Я представляю организацию за мир и спорт, в которую входит более чем 200 атлетов мирового класса, ратующих за развитие спорта в рамках концепции устойчивого развития, равноправия, принципов честной игры. Я совершала поездки по небольшим городам Египта и рассказывала маленьким девочкам, что они могут заниматься спортом вне зависимости от их религиозной и национальной принадлежности. Я уверена, спорт должен быть доступным для всех. Вне зависимости от достатка, религии, национальности, гражданской принадлежности, места рождения и пола все люди должны иметь равные права для занятий спортом. Когда я была ребенком, мои родители считали спорт не женским делом, но я доказала, что девушки-мусульманки могут достигать успехов в большом спорте», - начала она.

Айя Медани адресовала несколько пожеланий детям, которые занимаются спортом в Татарстане: «Прежде всего я хочу пожелать, чтобы в России, как и в других странах, спорт был доступен всем, кто хочет им заниматься. Спорт делает людей счастливее, добрее, через спорт мы можем бороться с бедностью, низким уровнем жизни, спорт помогает вырастить новое здоровое поколение». Она добавила, что в Казани, как и в России в целом, уникальные возможности для занятий спортом.

На пресс-конференции по итогам МИНЕПС VI выступили заместитель генерального директора ЮНЕСКО Нада Аль-Нашиф, министр спорта России, президент конференции МИНЕПС VI Павел Колобков, председатель Международного комитета по физическому воспитанию и спорту ЮНЕСКО Герт Устхузен, сообщает департамент медиа и коммуникаций АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

«Хочу высказать благодарность всем членам этой большой семьи, с которыми мы обсудили ценности спорта, - сказала Аль-Нашиф. - Я искренне благодарна гостям и хозяевам МИНЕПС, все участники поделились своим опытом и инновациями. Выражаю нашу огромную благодарность той политической, технической и материальной поддержке, которую нам оказали правительство Российской Федерации, министерство спорта и Президент Татарстана. Эта конференция еще никогда не проходила в таких великолепных условиях».

«Любые инвестиции в спорт окупаются с точки зрения развития инфраструктуры, развития человеческого потенциала, появления новых компетенций. И тот факт, что мы проводим эту конференцию, тому подтверждение. Еще в 2000-х годах правительством была выбрана стратегия поддержки развития спорта в рамках международных спортивных соревнований в Татарстане. Благодаря этому появилась новая инфраструктура, появились новые рабочие места, открылись школы, количество людей, занимающихся спортом, выросло. Кроме этого, результаты и количество спортсменов тоже увеличились. И город за последние 12 лет совершенно изменился - это все влияние спорта. Практически все мероприятия, которые проводим в России, мы всегда оцениваем с точки зрения того наследия, которое они после себя оставят. Это очень важно», - подчеркнул Павел Колобков.

На пресс-конференции был упомянут единый документ форума - «Казанский план действий», принятый участниками конференции единогласно. План построен вокруг трех тем: комплекс мер с целью осуществления большей доступности спорта для населения, увеличения значимости спорта в мире, а также защиты и пропаганды чистоты спорта.

Ранее на конференции Колобков отмечал, что Россия намерена активно реализовывать «Казанский план» и поддержать деятельность ЮНЕСКО как координирующей организации по продвижению и мониторингу итогового документа конференции.