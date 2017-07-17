Стартовала вторая смена летней школы при Болгарской исламской академии.

В первой смене прошли обучение более 40 человек. Большая часть из них - представители Татарстана, Башкортостана и Самарской области. Во втором потоке повысить свои компетенции в области исламского богословия и арабского языка приедут абитуриенты с Северного Кавказа.

Болгарская исламская академия приняла первый поток потенциальных студентов для прохождения летней школы в начале июля. В течение 9 дней абитуриенты совершенствовали знания в арабском языке, исламском вероучении, исламском праве и так далее.

Все абитуриенты по итогам обучения прошли тестирование. Оно показало, что лишь 19 из 47 выпускников летней школы при Болгарской исламской академии имеют знания, позволяющие им с 1 сентября продолжить обучение в учебном заведении. Об этом на открытии второй смены лагеря сообщил помощник Президента Татарстана, исполняющий обязанности ректора Болгарской исламской академии Камиль Исхаков.

Целью летней школы является выявление и повышение уровня знаний претендентов на поступление в академию. Школа в какой-то степени выполняет функции подготовительных курсов, после окончания обучения студенты повторно сдают экзамен. По результатам экзамена производится зачисление, сообщает ИА «Татар-информ».

«Мы ожидали более высоких результатов. После сдачи экзаменов лишь 19 из 47 учеников смогут продолжить учебу в Болгарской исламской академии. Естественно, тем, кто не прошел испытание, мы не вправе запретить попытаться учиться дальше, но идти наравне с остальными студентами им будет сложно», - сказал Камиль Исхаков. Он также сообщил, что в первом учебном году заочная форма обучения не предусмотрена.

Исполняющий обязанности ректора Болгарской исламской академии отметил, что летняя школа должна стать для абитуриентов возможностью проявить себя и подтянуть свои знания по основным дисциплинам, в первую очередь по арабскому языку.