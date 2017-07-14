Государственный жилищный фонд при Президенте РТ планирует в этом году построить 14 тыс. 430 квартир по всей республике. Из них основная доля приходится на Казань - это 4709 квартир в 15 домах «Салават Купере», которые также планируется завершить в этом году.

Об этом рассказал заместитель исполнительного директора Госжилфонда при Президенте РТ Булат Гилманов. Он заверил, что жилья хватит для всех категорий очередников на получение квартир, а это 3170 человек.

На сегодняшний день готов дом 10-5, 340 квартир в нем уже распределены. Будущие новоселы - в основном соципотечники, работники предприятий, около 20 семей переселяются из аварийного жилья, сообщает ИА «Татар-информ». На данный момент в исполкоме Казани находится заявка ГЖФ о выдаче разрешения на ввод дома. На следующий день после получения документа начинается заселение квартир, планируется, что это будет 20 июля.

Что касается процедуры распределения жилья, то она с апреля 2016 года изменилась. По старой схеме 15-го числа каждого месяца подводились итоги, определялось, какая именно квартира достается той или иной семье. Теперь работает другая схема.

«Оставшаяся часть квартир распределяется за месяц до сдачи объекта в эксплуатацию, приблизительно после того, как подрядные организации нам направляют извещение о завершении строительства. Это говорит о том, что стройка завершена, нужно оформить документы, пройти строительный надзор. Это по времени занимает около месяца. После получения извещения о завершении строительства мы добавляем объект на подведение итогов конкурса, с этого дня квартиры ежедневно распределяются», - пояснил представитель Государственного жилищного фонда.

Квартиры распределяются с учетом накопленных баллов на лицевом счете и поданных заявок. Кстати, их количество ограничено только числом возводимых объектов. «У каждого на лицевом счете копятся баллы исходя из принципа тысяча рублей, положенная за сутки, - это один балл. На основании накопленных баллов выстраивается рейтинг по квартире. Учитывается, сколько человек подали на нее заявку, какие у них баллы. Есть также понятие «приоритет», то есть вы подаете заявку и указываете, что эту квартиру хотели бы получить в первую очередь, эту - во вторую, а на то жилье рассчитываете в самую последнюю очередь», - прокомментировал эксперт.

Процедура подачи заявок на конкурс, где разыгрывают квартиры, проходит следующим образом. Человек приходит в представительство ГЖФ, заключает договор соципотеки. «Он стал членом кооператива, может выбирать жилье, вносить деньги, копить стоимость будущей квартиры. Он копит, пока здесь никакой квартиры нет. Как только до сдачи объекта остается месяц, приходит извещение о том, что нужно обеспечить заявку на интересующий объект. Это можно сделать на личной странице на сайте. По процедуре конкурса идет распределение квартир», - уточнил представитель ГЖФ.

На следующий день после подачи заявок становится известно, какую квартиру вы выиграли по итогам конкурса. В течение 10 дней нужно прийти для составления предварительного протокола. После этого остается дождаться, когда исполком выдаст разрешение на ввод. Как только это происходит, нужно забрать акт приема-передачи жилья и ключи, на это отводится 30 дней. После чего оплачивается оставшаяся часть квартиры. Соответственно сейчас на квартиры во многих домах «Салават Купере» люди могут подавать заявки.

По словам заместителя исполнительного директора Госжилфонда при Президенте Республики Татарстан, следующими в «Салават Купере» планируется заселить дома 10-7 и 11-4. Так, по последнему объекту сейчас идут внутренние проверки - подрядчик проверяет, все ли доделано. Потом предстоит итоговая проверка, затем выдача заключения, что объект соответствует нормам. Только после этого ГЖФ направляет заявку в исполком о выдаче разрешения на ввод.

Следующими по плану идут дома 10-2, 11-2 и 12-5. Последний планируется заселять в августе или ближе к сентябрю.

«По остальным домам будем смотреть по факту готовности, все должно быть в этом году завершено. Все зависит от расторопности подрядчиков», - пояснил Булат Гилманов.