С 1 июля налогоплательщики в России перешли на новую систему применения контрольно-кассовой техники (ККТ), которая предполагает передачу информации о расчетах в электронном виде в адрес налоговых органов в режиме онлайн. Новая технология работает в масштабах всей страны.

ФНС России зарегистрировала около 850 тыс. онлайн-касс, что составляет 75% целевого парка ККТ. Онлайн-кассы ежедневно передают в ФНС России информацию более чем о 70 млн чеков.

Налоговая служба выдала разрешение 10 операторам фискальных данных, 27 производителей включили в реестр 80 моделей касс, в том числе бюджетных стоимостью до 18 тыс. рублей, которые можно заказать на сайте производителей. Важной новацией реформы стал запуск «кабинета» ККТ на сайте ФНС России, через который можно зарегистрировать кассу за несколько минут без визита в инспекцию.

В ФНС отметили, что в перспективе новая технология позволит рассмотреть вопрос об исключении налоговой отчетности для отдельных категорий налогоплательщиков.

Кроме того, у граждан появится более удобный механизм защиты прав потребителей. При расчете с продавцом можно будет контролировать легальность покупок с помощью бесплатного мобильного приложения ФНС России. Получаемый покупателем при расчете бумажный чек содержит QR-код, который можно легко считать с помощью этого мобильного приложения, проверить чек, получить его в электронном виде и сохранить в приложении. Более того, покупатель и вовсе может отказаться от бумажного чека и сразу получить его на электронную почту или номер телефона. Электронные чеки легче хранить и восстанавливать.

Масштабному переходу на онлайн-кассы предшествовал проведенный в 2014 - 2015 годах в четырех регионах страны, в том числе в Татарстане, эксперимент по применению новой технологии передачи сведений о расчетах. Эксперимент был признан успешным, и его результаты легли в основу закона, сообщает ИА «Татар-информ».

Глава ФНС России Михаил Мишустин поручил руководителям региональных управлений под личную ответственность обеспечить возможность применения налогоплательщиками старой ККТ без привлечения их к ответственности. Старую кассу можно использовать как чекопечатающую машину - главное, чтобы покупателю было выдано подтверждение расчета.