Республиканский фонд поддержки (РФП) получил в собственность земельный участок, выделенный Республикой Татарстан для формирования финансовой базы фонда и последующего оказания поддержки пострадавшим от деятельности финансовых организаций.

«Сделан очередной важный шаг на пути к основной цели существования фонда - к формированию средств для оказания поддержки пострадавшим. На данный момент фонд продолжает аналитическую работу по определению приоритетных групп лиц, нуждающихся в поддержке, а также рассматривает различные варианты застройки территории для определения оптимальной финансово-экономической модели», - рассказал исполнительный директор РФП Рустем Ибрагимов.

Площадь земельного участка, переданного РФП министерством земельных и имущественных отношений, составляет 759 га. Участок располагается в Казани, в районе Аракчино, сообщает ИА «Татар-информ». За счет реализации данной территории РФП планирует сформировать финансовую базу, необходимую для поддержки лиц, пострадавших от деятельности кредитных или иных финансовых организаций и недобросовестных застройщиков, осуществляющих деятельность на территории Татарстана. На данный момент проводятся организационные и технические мероприятия по подготовке участка.