Заседание организационного комитета по подготовке и проведению VI cъезда Всемирного конгресса татар провел 14 июля Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

VI съезд Всемирного конгресса татар согласно указу Президента РТ будет проходить со 2 по 6 августа. Образован организационный комитет по подготовке и проведению cъезда ВКТ во главе с Председателем Государственного Совета РТ. В него вошли 33 человека.

Открывая первое заседание оргкомитета, Фарид Мухаметшин отметил, что съезд необходимо провести на высоком организационном уровне с глубоким идейным содержанием, и призвал руководителей министерств и ведомств, включенных в оргкомитет, со всей ответственностью подойти к процессу подготовки этого масштабного события.

Заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев представил подробный план мероприятий по подготовке и проведению съезда. В частности, утвержден состав делегатов и приглашенных, а также логотип съезда, определено, что пленарная часть форума и праздничный концерт пройдут в Татарском театре оперы и балета имени М.Джалиля.

Всего в работе съезда Всемирного конгресса татар примет участие свыше 800 делегатов. Гости приглашены из 41 зарубежной страны и 73 субъектов РФ. Для гостей форума будет организовано халяльное питание, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

По словам Василя Шайхразиева, опыт проведения III съезда народов Татарстана, прошедшего в апреле этого года, позволит провести VI cъезд Всемирного конгресса татар на таком же высоком уровне.

По словам председателя исполкома Всемирного конгресса татар Рината Закирова, в рамках съезда совместно с Академией наук РТ будет организована работа секций, круглых столов, дискуссионных площадок, посвященных обсуждению вопросов сохранения и развития национального языка, наследия и традиций.

Делегаты съезда побывают в гостях у жителей Арского, Балтасинского, Кукморского, Тюлячинского муниципальных районов, а также посетят Болгарский историко-архитектурный комплекс. Обращаясь к присутствовавшим на заседании главам районов, Ринат Закиров отметил, что гостям необходимо представить быт и традиции местного населения, творчество подрастающего поколения.

Завершая заседание оргкомитета, Фарид Мухаметшин еще раз подчеркнул, что VI съезд Всемирного конгресса татар - важнейшее событие в общественно-политической жизни республики и всего татарского народа. Предыдущие съезды, которые прошли в 1992, 1997, 2002, 2007 и 2012 году, стали началом значительных изменений в организационном оформлении этнокультурного движения татар во всем мире.