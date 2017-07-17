Два этапа подряд пилоты команды «КАМАЗ-Мастер» на ралли «Шелковый путь» - безусловные лидеры гонки.

По итогам десятого этапа первым к финишу в категории грузовиков пришел экипаж Эдуарда Николаева. Он прошел этап за 3 часа 55 минут 21 секунду. Вторым к финишу пришел чех Мартин Коломы на «Татре». Третьим с опозданием в 2 минуты 29 секунд - Дмитрий Сотников на «КАМАЗе».

Еще два представителя команды «КАМАЗ-Мастер» - Антон Шибалов и Айрат Мардеев - финишировали четвертым и пятым соответственно.

По итогам 10 этапов в общем зачете грузовиков лидирует по-прежнему Дмитрий Сотников. На втором месте с отставанием в 15 минут 12 секунд Антон Шибалов. C отставанием в 29 минут 48 секунд идет Айрат Мардеев.

