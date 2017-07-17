За первые шесть месяцев 2017 года таможня Татарстана пополнила федеральный бюджет на 11,435 млрд рублей. Об итогах работы ведомства рассказал первый замначальника Татарстанской таможни полковник таможенной службы Дмитрий Перфилов.

Примечателен тот факт, что вышеозначенная сумма несколько меньше аналогичной за прошлой год - 11,435 против 11,9 млрд рублей. Однако стоит заметить, что при этом внешнеторговый оборот в этом году вырос на 261,4 млн долларов и составил 2 млрд 35 млн долларов. При этом доля экспорта в нем превышает долю импорта - 1,08 млрд долларов (53%) против 954 млн долларов (47%).

Большая часть таможенных операций традиционно приходится на юридических лиц - 766 из 828. На территорию республики больше всего привозят машиностроительную продукцию (65% от суммы импорта), такую как двигатели и запчасти к ним. Причина тому - высокая концентрация машиностроительных производств в Татарстане. Они же являются одними из главных экспортеров в республике - на машиностроительную продукцию приходится около 13% от общей суммы татарстанского экспорта. Впрочем, больше всего Татарстан традиционно экспортирует продукцию химических производств, ее доля составляет 76%.

Отдельного внимания Дмитрия Перфилова заслужила ОЭЗ «Алабуга», резиденты которой за первое полугодие 2017 года экспортировали 2,674 тыс. тонн товаров в 29 стран мира. Одной из причин развития ОАЗ спикер назвал наличие в ней удобной таможенной инфраструктуры. Впрочем, в этих вопросах резидентам «Алабуги» еще есть куда расти: лишь 9 из 22 предприятий, расположенных в ней, реализуют свою продукцию за рубеж.

