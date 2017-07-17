Примечателен тот факт, что вышеозначенная сумма несколько меньше аналогичной за прошлой год - 11,435 против 11,9 млрд рублей. Однако стоит заметить, что при этом внешнеторговый оборот в этом году вырос на 261,4 млн долларов и составил 2 млрд 35 млн долларов. При этом доля экспорта в нем превышает долю импорта - 1,08 млрд долларов (53%) против 954 млн долларов (47%).

Большая часть таможенных операций традиционно приходится на юридических лиц - 766 из 828. На территорию республики больше всего привозят машиностроительную продукцию (65% от суммы импорта), такую как двигатели и запчасти к ним. Причина тому - высокая концентрация машиностроительных производств в Татарстане. Они же являются одними из главных экспортеров в республике - на машиностроительную продукцию приходится около 13% от общей суммы татарстанского экспорта. Впрочем, больше всего Татарстан традиционно экспортирует продукцию химических производств, ее доля составляет 76%.

Отдельного внимания Дмитрия Перфилова заслужила ОЭЗ «Алабуга», резиденты которой за первое полугодие 2017 года экспортировали 2,674 тыс. тонн товаров в 29 стран мира. Одной из причин развития ОАЗ спикер назвал наличие в ней удобной таможенной инфраструктуры. Впрочем, в этих вопросах резидентам «Алабуги» еще есть куда расти: лишь 9 из 22 предприятий, расположенных в ней, реализуют свою продукцию за рубеж.
 