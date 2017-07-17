В Казани стартовала неделя «Сбербанкиада», участие в которой принимают ПАО «Сбербанк России».

Открыли недельные спортивные соревнования Президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления ПАО «Сбербанк России Герман Греф.

«Для Сбербанка это огромное событие, переживания, причем не только спортсменов, но и болельщиков. Желаю вам провести 12-е Олимпийские Игры Сбербанка достойно и на высоком уровне, вернуться домой здоровыми, без травм. Наш принцип - это победа команды Сбербанка. Я горжусь вами, я вместе с вами! Удачи вам!» - обратился к участникам Герман Греф.

«За вами будет следить вся наша республика. Для нас это огромная честь – принимать Сбербанкиаду уже во второй раз. Сбербанк – это инновационная структура, которая является лидером в стране во всех направлениях, проводится огромная работа. Сбербанкиада – это ваша возможность посоревноваться и пообщаться друг с другом. Успехов вам!» - подытожил Рустам Минниханов.

Спортивная неделя «Сбербанкиада» для сотрудников ПАО «Сбербанк России» будет проходить в Казани до 23 июля включительно. Участие в турнире примут 19 команд банковских служащих из России, Беларуси, Казахстана, Турции и стран Европы. Соревнования пройдут по 11 видам спорта, среди которых плавание, волейбол, шахматы, бег и другие.