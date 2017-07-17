В двух последних матчах первого тура чемпионата РФПЛ, казалось, не может быть ничего интересного.

Московский «Спартак» в первом матче в «Химках» владел безоговорочным преимуществом и дважды красиво забил – отличились Квинси Промес и Луис Адриано. Однако во втором тайме в самом начале Кирилл Панченко сначала сократил отставание, а в уже компенсированное время динамовцы провели пусть и корявый, но гол благодаря упорству Ташаева – 2:2.

А московский «Локомотив» дома переиграл тульский «Арсенал», и то благодаря голу Соломона Кверквелия (с ним не так давно расстался «Рубин») – 1:0.