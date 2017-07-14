Судебные приставы Альметьевского районного отдела составили в отношении семейной пары злостных алиментщиков протоколы по ч.1 статьи 5.35 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Нерадивые родители задолжали порядка 400 тысяч рублей на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, который живет в детдоме.
Ранее супруги были лишены родительских прав. Первым приставы доставили в отдел 56-летнего мужчину. Суд назначил неплательщику наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Его 32-летней сожительнице суд вынес аналогичное административное наказание.
В квартире помимо должников находилась пожилая женщина – мать неплательщика алиментов. На кухне постоянно горел газ – жильцы не выключали плиту, ссылаясь на отсутствие спичек. Сотрудники Службы выключили газ, а затем обратились в органы соцзащиты, поскольку не могли оставить старушку без присмотра – дома не было практически никакой еды. Приставы покинули квартиру только когда прибыли работники органов соцзащиты, сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Республике Татарстан.
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