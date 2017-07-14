Ранее супруги были лишены родительских прав. Первым приставы доставили в отдел 56-летнего мужчину. Суд назначил неплательщику наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Его 32-летней сожительнице суд вынес аналогичное административное наказание.

В квартире помимо должников находилась пожилая женщина – мать неплательщика алиментов. На кухне постоянно горел газ – жильцы не выключали плиту, ссылаясь на отсутствие спичек. Сотрудники Службы выключили газ, а затем обратились в органы соцзащиты, поскольку не могли оставить старушку без присмотра – дома не было практически никакой еды. Приставы покинули квартиру только когда прибыли работники органов соцзащиты, сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Республике Татарстан.